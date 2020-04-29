【2020母親節】Klook X Bruno限購3日懶人料理食材套裝　隨餐附送Bruno全新藍灰色電熱鍋【內附連結】

▲ BRUNO橢圓電熱鍋 X Min’s Kitchen韓式豪華4人餐食材套裝2,149元。（Klook提供）

受疫情影響，相信不少人會選擇留在家中度過今年的母親節，為媽媽親自下廚炮製一頓豐富晚餐。日本人氣家電品牌BRUNO最近就與網上旅遊平台Klook合作，推出6款獨家懶人料理食材套裝，兼附送全新藍灰色BRUNO橢圓電熱鍋，首輪發售只限3天。

▲ BRUNO橢圓電熱鍋 X 鮮直送卜卜蜆雞煲4人餐食材套裝1,899元。（Klook提供）

6款懶人料理食材套裝包均會附送原價1,598元的BRUNO全新藍灰色橢圓電熱鍋，將於 5月1日推出，並且限售3天至5月3日。電熱鍋隨機有平面烤盤、章魚燒盤（24粒）、陶瓷深鍋等，另可加配鴛鴦烤盤、坑紋烤盤及雙層蒸架。

食材方面則會夥拍3間本地食肆，包括主打新鮮海鮮食材速遞的「鮮直送」、人氣文青咖啡店「玖零NINETY’s」，以及韓國過江龍韓式料理餐廳「Min’s Kitchen」，合共6款食材套裝。

▲ BRUNO橢圓電熱鍋 X 玖零Ninety’s 龍蝦班尼迪蛋4人套餐食材套裝1,699元。（Klook提供）

以當中最貴的2,349元「鮮直送」粥底海鮮蒸氣火鍋4人餐食材套裝為例，食材就包括有波士頓龍蝦、龍躉件、大連鮑魚、花甲、元貝及大蝦仔等，再附送BRUNO橢圓電熱鍋（原價1,598元）及BRUNO雙層蒸隔（原價368元），如單買的話已要1,966元，即只須額外加383元就可享有豐富海鮮4人餐，非常超值。

記者︰黃依情