【復課安排】小學最快6月初復課小六生趕及畢業禮　校長：總結小學生涯難忘回憶

▲ 沙田區浸信會呂明才小學校長黃潔蓮相信，畢業禮可讓學生為小學生涯畫上圓滿句號。

新冠肺炎疫情緩和，教育界傳出復課消息，中小學有望於5月底陸續復課。有小學校長表示，學生在家中困了4個月，不少人都期待復課，特別是小六學生可以參加畢業禮，能為小學6年學習畫上圓滿句號。

沙田區浸信會呂明才小學校長黃潔蓮表示，學校未收到正式的復課安排通知，但根據消息小五、六有機會在6月1日復課，小三、四則於6月15日復課。

學生期待畢業禮

學生在家中被困數月，不少人都表示期待復課。黃校長表示，過去數月都收到不少小六生和家長反映，擔心無法參加畢業禮，如今復課有望，他們都感到高興，

如果7月初可以如期舉行畢業禮，相信他們都開心，可以總結過去6年難忘的回憶。

停課期間，學校以Zoom教學，亦提供錄影教學及網上練習，讓學生在家亦能多元學習，老師都盡量設計合適教材，助學生保持水平。不過，黃校長認為，網上教學始終不及面對面教學，較易就學生反應作出即時回饋。

預訂防疫用品

黃校長表示，學校已預訂口罩，而其他復課安排的細節，須待教育局公布後再與老師商討。如果能在6月初復課，小五呈分試應會如期舉行，考核範圍主要為復課後實體課堂的教學內容，學校除了中、英、數、常、視藝和音樂科外，宗教科亦為呈分科目，因此復課後各科教學內容須再調節。至於其他級別則未必會有考試，

7月7日升中放榜，小六學生要去中學註冊，即使在7月初考完試，都無法在放榜前出到成績表。

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記者：林愛娜