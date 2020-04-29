【產後抑鬱】博士媽媽產後抑鬱抱5個月大BB跳樓亡　丈夫責怪太太：為何帶走我女兒

▲ 內地有名媽媽產後抑鬱抱著5個月大的女兒跳樓輕生亡。

產婦懷孕經歷身心變化，加上賀爾蒙的改變，情緒容易出問題。內地有名37歲媽媽因產後抑鬱造成家庭慘劇，抱著5個月大的女兒跳樓輕生亡，而丈夫難以接受女兒死去的消息，怪責妻子。

據內地《瀟湘晨報》報道，4月27日大約凌晨5時，在湖南長沙市東業上城嘉苑小區裡，一名37歲蘇姓媽媽和5個月大女嬰倒在小區裡大樓側面的草坪亡。該媽媽是2孩之母，育有7歲孩子及5個月大女兒。

事發當天，李姓丈夫加班到凌晨4點才回家睡覺，推算不久之後，妻子獨自抱著小女兒走出家門，到另一棟大樓的頂樓自殺，媽媽及女兒伏屍在草坪被清潔工發現。警方調查有關事件，已排除他殺的可能。

該名媽媽擁有海外博士學歷，丈夫也是位博士，據他們一名親友指出，媽媽跳樓自殺的原因或跟本身有產後抑鬱有關，「之前就有一點症狀，但沒想到這麼嚴重。」

丈夫精神恍惚怪責妻子

丈夫難以接受妻子帶同BB輕生，事後他精神恍惚，用喝酒麻醉自己，一整天在哭泣，更非常思念女兒，更無情地責備妻子，口中不停地說：

我甚麼都不要，我只要我的女兒，為甚麼要把她帶走？把我女兒留下！

醫生講解產後抑鬱

TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，他指產後抑鬱的常見症狀包括無故哭泣、失眠或早醒、經常感疲倦，甚至對孩子失去興趣，如以上徵狀持續達2星期或以上，就有機會患上產後抑鬱症。產後抑鬱症可分作輕、中及重度，輕者，患者會常感不開心，勉強仍可照顧小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。

何浩賢醫生指出，婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱，而半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期已有情緒低落，已需密切留意，並加強支援，紓解孕婦其壓力和焦慮。

另外，約40%至80%產婦會在生育後3至5日，維持短暫數天的情緒低落狀況，如想喊及失眠，這與生產後的賀爾蒙改變大有關係。較嚴重的情況，可能會在產後約兩星期出現幻覺、妄想，猶如精神分裂類的症狀，當事人或者會聽到有人指責自己的聲音、BB喊聲、BB會加害自己等。

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責任編輯︰王明芳