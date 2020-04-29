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【黎振燁出軌】黎振燁朱智賢記招交代偷食事件　傳大肚老婆拒為出軌老公拆彈缺席記招

娛樂 16:45 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

黎振燁朱智賢記招交代偷食事件。

現年34歲的黎振燁在前日（27日）被踢爆與港姐朱智賢在車廂幽會，事後黎振燁搬出住所，有傳將與正懷身孕的太太離婚。有報道指，原本計劃黎振燁將會拖正懷孕的太太步出寓所，一同前往電視城出席記者會為老公拆彈，但消息指太太最終臨時改變主意，拒絕現身記者會，但據指太太已原諒出軌老公。

黎振燁與朱智賢形象插水，直入雪櫃。「潛水」兩日的朱智賢，將在今天下午4時半與謝東閔現身電視城舉行記招。據消息指，原本有人安排黎振燁今日下午，緊緊拖著懷孕8個月的太太從黃大仙寓所步出，再一同登上無綫安排的車輛前往電視城，夫婦二人一同出席記者會為出軌老公拆彈，但據指太太最後改變主意不肯現身。有指黎太已原諒黎振燁出軌，但最後會否公開現身或於社交平台公開表示原諒老公，仍然是未知之數。

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撰文 : TOPick柴犬出動

黎振燁 朱智賢 出軌 謝東閔

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