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【審計報告】「綠在區區」僅一半落成　最長完工日期遲逾14個月落成

社會 16:50 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

最新審計報告指出，18個「綠在區區」項目未能在預定時間內完成。(經濟日報資料圖片)

環境局在2013年以先導方式，在不同地區設立5個「社區環保站亅，名為「綠在區區」。最新審計報告指出，該18個「綠在區區」項目未能在預定時間內完成，截至今年2月，9 個 (50%) 項目的建造工程已經完成，另外2個 (11%) 項目的建造工程仍在進行中，餘下的7個 (39%) 項目則仍在規劃或選址階段。

審計署發現，部分「綠在區區」的建造工程延誤完成。截至去年12月，有9個綠建造工程已經完成，但較各自的合約原定完工日期遲了約1.5至14個月。建築署表示，在計及獲批准的延期後，這9項工程中，有3個的完工時間出現延誤，延誤時間為1至5個月不等。

審計署又留意到, 3個「綠在區區」包括沙田、葵青和深水埗, 所收集的可回收物料的數量, 均低於最低噸數規定百分之6至39不等，其中有2區包括沙田和屯門未能符合舉辦教育活動的最低次數規定, 低於規定百分之40至67不等， 另外部分綠在區區的訪客人次較預期少.

環保署表示，該3個項目營辦團體由於遇到特殊情況，以致在營運初期未達最低噸數規定；在其後合約期內收集到的可回收物料，已遠超最低噸數規定。審計署認為，環保署需不時檢視收集可回收物料的最低噸數規定，又建議建築署, 監察工程進度, 並致力在切實可行的情況下盡早完成工程. 

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記者：洪芷晴

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