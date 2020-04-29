【2020母親節】精選城中5大母親節蛋糕　打卡必選蘭花盆栽加女王皇冠

▲ 母親節快到，坊間不少餅店也推出外型獨特的母親節蛋糕。（餅店提供）

受新冠肺炎疫情影響，今年的母親節變得有點不一樣。大家也正苦惱究竟該找平靚正外送大餐，抑或是親自出馬為母親大人煮餐豐富晚餐慶祝才好，惟獨其中一個節目不變──母親節蛋糕。今年，我們就為各位孝順仔女找來５款設計獨特及精緻高貴的蛋糕，讓普天下的媽媽們儘管在疫情下，也過一個甜蜜愉快的母親節。

▲ 花妍蜜語 $520/1磅，須於3日前預訂（帝京餅店提供）

(1) 花妍蜜語 $520/1磅（帝京餅店、須於3日前預訂）

這款柚子蜜柑牛奶朱古力慕絲母親節蛋糕非常搞鬼，整個蘭花盆栽連盆也可以吃，必定能逗得媽媽笑逐顏開。蘭花、花莖及花盆是以白朱古力及糖皮製成，而朱古力泥土下是綿密的海綿蛋糕，中間有柚子果凍、蜜柑醬汁及牛奶朱古力慕絲，再以幼滑的柚子慕絲包住，酸甜味道平衡。

▲ After a decade $588/5吋，須於3日前預訂（M Patisserie提供）

(2) After a decade $588/5吋（M Patisserie、須於3日前預訂）

由藝術蛋糕師文慧詩（Manci）開設的本地薑餅店M Patisserie，今年會推出低糖伯爵茶配海鹽忌廉芝士母親節蛋糕After a decade，以白朱古力製成的雲呢嗱蛋糕內有黑白桑莓夾心，再配以鮮花做裝飾，象徵著最真摯感謝母親的無私照顧。

▲ 女王的冠冕 $568/6吋（Twinkle Baker Decor提供）

(3) 女王的冠冕 $568/6吋（Twinkle Baker Decor）

店家全新的母親節蛋糕系列「Beloved Queen」，以尊貴女王為主題，當中「女王的冠冕」的外形就是金黃色皇冠，鑲有紅心及珍珠。蛋糕外層是清甜青蘋果慕絲及煙韌麻糬粒，底座則是原味牛油蛋糕，並夾有紅棗鬆餅及紅棗蜜，有豐富口感。

▲ La Belle Fleur $290/4吋（agnes b. CAFE提供）

(4) La Belle Fleur $290/4吋（agnes b. CAFE）

以傳統蛋糕及迷你花朵蛋糕款式呈現，選用稀少糖製成，追求更低卡路里，蛋糕內有黑芝麻戚風蛋糕、黑芝麻焦糖布丁及香濃榛子奶油，層次鮮明組合而成，健康又美味。

▲ 洋甘菊蛋糕 $488/1,150克（半島精品店提供）

(5) 洋甘菊蛋糕 $488/1,150克（半島精品店）

香港半島酒店內的半島精品店今年推出以洋甘菊為主題的手工蛋糕，以白朱古力慕絲，蘋果及青檸洋甘菊啫喱製成，味道清新，配中、西式茶最好不過。

查詢電話︰帝京餅店（2622 6256）、M Patisserie（5720 0813）、半島精品店（2696 6969）、agnes b. CAFE（2769 3200）、Twinkle Baker Decor（5720 1899）

記者︰黃依情