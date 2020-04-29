首任競委會主席胡紅玉指任內曾感壓力　盼港府增集體訴訟權

▲ 胡紅玉是競委事務委員會首任主席，明日卸任，由大律師陳家殷接任。（程志遠攝）

競爭事務委員會主席胡紅玉明日（30日）卸任，她回顧7年任期，形容搜證工作艱難又難忘，當中曾感到有壓力；對於多年內競委會被批「無牙老虎」，她說明白公眾有期望，會接受外界批評。她亦盼政府考慮容許個別受害者自行「打官司」，或增加集體訴訟權。

胡紅玉卸任競委會主席 形容7年工作經驗難忘富挑戰 對陳家殷接棒有信心

今日（29日）是胡紅玉的最後一個工作天，她在卸任記者會上表示，任內面對不少挑戰，當中搜證工作更是最艱難﹑亦最難忘，尤其上任初期，甚至要落手尋覓辦公室，在人手單薄下，笑言連派信同事都要幫手調查。她又憶述，船務對本港重要，過往曾有船公司就交換船務資料的協議提出豁免申請，當時憂慮船公司會撤出香港，令她感到不少壓力，最終豁免申請被否決，幸船公司公開公司表明不會撒走。

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《競爭條例》於2015年生效，至今約4年，胡紅玉稱，競委會已向法庭入稟6宗涉嫌違反競爭法的案件，包括圍標、合謀定價等，其中2宗勝訴。她認為，訴訟及偵查過程有既定程序，本港起訴速度不比外國慢，亦希望日後有些案件可透過庭外解決，以提高效率。

對於競委會多年內被外界稱為「無牙老虎」，胡紅玉指，明白公眾有期望，但問題累積多，

就算你做到100%，我們都會接受有批評，有無「牙」要看你有冇權力做、資源夠不夠、有沒有努力爭取其他進展。

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展望將來，她表示，《競爭條例》生效至今已有點成績，冀政府考慮容許個別受害者自行向違反競爭法的企業提出訴訟，或以增加集體訴訟權，亦希望法庭未來容許用民事訴訟的標準處理案件。

胡紅玉將於明日卸任，由本身是大律師的委員陳家殷接任主席一職，任期兩年，由5月1日起生效。

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記者：陳曉瑩