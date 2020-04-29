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【DSE2020】英文聆聽卷以探險為主題　資深英文科教師：比去年淺

社會 17:17 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

中學文憑試（DSE）英文科卷三聆聽及綜合卷今日（29日）開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）核心科目考核今日（29日）踏入第三日，今早考英文科卷三聆聽及綜合卷，試卷內容以探險為主題，有資深英文科老師指試題較去年淺。

繼昨日舉行英文科閱讀卷及寫作卷後，今舉行聆聽及綜合能力考核，要求考生撰寫講稿、電郵及意外報告等。

【DSE2020】英文聆聽考試疑有考生違規拍攝試卷電腦條碼上網　科目成績可被罰降級

【DSE2020】英文科聆聽卷34人因病缺考或中場離場　暫無接獲考生體溫超標遭拒考

【DSE2020】教師評英文閱讀及寫作卷難度與去年相若　考生批疫情下開考不公

廠商會中學英文科主任鄧美儀指出，聆聽卷錄音語速適中、口音清晰，整體程度比去年淺；而乙部設有較淺的B1及較深的B2供考生選答，她監考時見到有選答B2的考生似乎未及完成試卷；綜合英文科3份試卷，她認為難度與去年相若，但擔心新冠肺炎疫情下長期停課，考生少操卷，寫作速度或會減慢。

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責任編輯：馮琪雅

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