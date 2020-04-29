【新冠肺炎】本港今再多19人康復出院 累計出院人數830人
社會 17:18 2020/04/29
本港新冠肺炎疫情持續放緩，醫院管理局發言人表示，截至今日（29日）中午12時，過去24小時共有19名確診病人康復出院，患者個案編號分別為38、219、378、509、521、541、601、620、684、702、757、783、817、902、915、932、951、970，以及第1037宗，至今共有830名確診及疑似病人康復出院。
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發言人說指，現時共有204名確診病人分別於14間醫院留醫，其中4人情況危殆，其個案編號分別為338、461、595以及857、3人情況嚴重，個案編號為417、698、713，其餘197人情況穩定。
目前公立醫院負壓病床數目為1231 張，使用量為39.3%；負壓病房數目為666 間，使用量為53.2%。
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記者：郭詩詩