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【新冠肺炎】本港今再多19人康復出院　累計出院人數830人

社會 17:18 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

醫管局指，今日再多19名新冠肺炎確診病人康復出院，累計共830人已出院。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，醫院管理局發言人表示，截至今日（29日）中午12時，過去24小時共有19名確診病人康復出院，患者個案編號分別為38、219、378、509、521、541、601、620、684、702、757、783、817、902、915、932、951、970，以及第1037宗，至今共有830名確診及疑似病人康復出院。

【新冠肺炎】消息：連續第四日「零確診」　衞生防護中心不舉行疫情記者會
 
發言人說指，現時共有204名確診病人分別於14間醫院留醫，其中4人情況危殆，其個案編號分別為338、461、595以及857、3人情況嚴重，個案編號為417、698、713，其餘197人情況穩定。
 
目前公立醫院負壓病床數目為1231 張，使用量為39.3%；負壓病房數目為666 間，使用量為53.2%。

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記者：郭詩詩

疫情 公立醫院 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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