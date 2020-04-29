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【降魔的2.0】過來人馬國明教謝東閔走出情傷　馬明結識異性朋友：見我同女仔食飯不要驚訝

娛樂 17:39 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

馬國明出席《降魔的2.0》記招。

馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、譚凱琪、C君等人，4月29日在電視城出席新劇《降魔的2.0》記招。朱智賢最近背叛男友謝東閔，與人夫黎振燁出軌，成為全城熱話。

去年也歷感情背叛的馬國明，被問及此事表示：「近日我忙開廠，但都知發生了甚麼事。」但稱這事應由當事人回應，別人的事不應多言。

當問他有沒有方法教謝東閔走出情傷，馬國明表示曾與對方合作過多次：「印象中他是開朗的人，應該沒問題，感情事自己先知。」

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馬國明以馬季造型現身《降魔的2.0》記招。（東星圖片）

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馬國明準備好拍拖

問馬國明已在情傷中復原，他稱：「都過了那麼久，千祈唔好怪責任何人。」

至於他何時拍拖？馬國明稱：「我沒有話自己未準備（拍拖），隨緣啦，有機會同大家講，見到我同女仔食飯不要好驚訝。其實都有朋友話介紹新朋友給我識，我就有點抗拒，覺得尷尬。」

他笑言今次在《降魔的2.0》好豔福。（東星圖片）

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馬國明《降魔的2.0》有豔福

至於《降魔的2.0》，他笑言今集與黃智雯、劉佩玥及譚凱琪三女有感情糾纏：「是《談情說案》扮花花公子後，最有艷福的一次。」

此外他提醒粉絲要先重溫上集：「因為劇情緊接，怕大家忘了上集劇情，一時跟不到。而今次都留伏線，如果收視好應該會再開第三集。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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