【復課安排】憂子女未準備好復課即考試　港媽促取消小五呈分試︰小六仲有2次機會

▲ 復課消息傳出後，有港媽擔心子女未準備好，認為應取消小五呈分試。

本港新冠肺炎疫情緩和，消息指，教育局與學界初步共識，於中學文憑試（DSE）完結後即5月26或27日起分階段復課，可先讓中四及中五學生復課，6月初再讓小五及小六復課，但未有確實定案，預料最快下周中公布復課詳細安排。復課消息傳出後，一眾家長於社交群組及網上討論區議論紛紛，有媽媽擔心子女未準備好小五呈分試，認為應取消今次考試，小六還有兩次機會。

本周一（27日）傳出復課消息後，有媽媽於Facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖文表示，如小五、小六比初中早復課，似乎就是為了考呈分試，令她有感「考試重要過防疫」。帖文一出，隨即引起港媽們留言表達意見。

考少一次紓緩壓力

有媽媽認為應該取消小五第一次呈分試，小六尚有兩次呈分機會，況且今年因為疫情關係，小六下學期的呈分試已取消，也是只計兩次呈分成績。

考少一次，大人小朋友壓力都少啲。

加上小朋友由1月下旬停課至今，如6月初復課，他們已有近半年沒上學，有媽媽擔心小朋友復課後未習慣，難以應付呈分試。

有兼職英文補習的兩孩媽媽分享，她有一位小五學生，他就讀的學校只拍攝影片，讓學生自學present perfect tense，並指復課後呈分試會考，因而向她求救。她感慨沒有資源的學生只能靠自己，他們停課數月後，復課即考試實在很困難。

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擔心學童感染風險

有家長擔心復課增加染疫風險，希望教育局從小朋友健康角度出發，考慮他們的生命安全。有媽媽指，就讀小六的兒子在中一自行分配學位階段已獲學校取錄，她表明一旦復課，會讓兒子遲兩星期上課。另有媽媽留言稱不會讓子女上學︰

我怕死，唔會俾小朋友返，說服唔到自己讀書考試重要過條命！

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跨境學童毋須檢疫

小朋友在學校與同學間交流密切，有媽媽怕他們防護意識低，加上跨境學童問題，令他們憂慮復課的感染危機。

跨境學童點處理呢？分分鐘又有感染……

食物及衞生局局長陳肇始昨日（28日）公布，針對內地入境人士強制檢疫14日的安排，行政長官會同行政會議通過一系列修例，賦權政務司長豁免部分人士毋須檢疫，包括跨境學童和服務提供者。

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責任編輯︰駱秀玲