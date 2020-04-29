【DSE2020】英文科聆聽卷34人因病缺考或中場離場　暫無接獲考生體溫超標遭拒考

▲ 英文科聆聽及綜合能力卷今（29日）早開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）核心科目考核今日（29日）踏入第三日，今早考英文科卷三聆聽及綜合能力卷，有近4.99萬名考生報考，設有約250個禮堂或課室試場，以及239個特別試場。考評局回覆表示，截至今午3時，沒有接獲考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場，但仍有34人因病缺考或中途離場。

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考評局表示，截至今午3時，有26名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的英文科考試，以及8名考生今日因身體不適而在考試期間離開試場。

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另外，疑有考生在今日考試期間，違規拍攝電腦條碼貼紙並上戴至社交網站「呃like」，該相片今午被轉貼至網上討論區，考評局回覆表示會跟進。

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責任編輯：馮琪雅