【戲如人生】前女友17年後突然告知誕下女兒　兩孩港爸被太太趕出家門結局大逆轉

▲ 已婚兩孩爸突然被前女友告知，自己尚有一名17歲女兒。

戲如人生，當你結婚10多年後，前女友突然告知育有你的孩子，你會如何自處？有網民在網上論壇分享自身經歷，提及高中暑假結識的女友，分手後10多年突然帶同10多歲的女兒前來相認，幸好現任太太寬容地接納女兒成為家人。

有網民在高登論壇發帖，他表示，幼時本來住清水灣獨立屋，但8歲那年爸爸受騙生意失敗破產，唯有全家搬入廉租唐樓再上公屋。他亦努力讀書，做過律師樓跨國商務律師、i.bank合規律師、i.bank企業融資律師和大學教授，經濟狀況算是中上階層。

他憶述，中七暑假做暑期工時結識一名大他兩歲的女生，兩人很快成為戀人，不料暑假後女友突然失去聯絡，只留言說性格不合而分手。

打探再打探，得到嘅消息係有個有錢佬離婚後同佢閃婚。果陣都傷心過嘅，但人總需要勇敢生存嘛，唯有再出發啦。

前女友突約相見

輾轉多年，網民最後與妹妹的一名同班同學結婚，婚後亦生下兩名兒子，生活美滿。直至兩年前，當年那名前女友突然相約見面，告知他當年懷上他的孩子，現時女兒已經17歲。前女友解釋當年懷孕時，知道他要讀書，所以選擇嫁給一名有錢人。不過，後來那名有錢人發現女兒不是他所生，甚至想對女兒做出不軌行為，令前女友非常擔心，希望讓女兒跟回親生父親。

驗過DNA後，網民證實與前女友的女兒是親子關係。他只得回家向太太坦白，一向溫柔賢淑的太太第一次趕他出街，後來兩人談了很久，太太主動著他接女兒回家，更與女兒孖鋪了一段時間，直至書房改裝成睡房後，才讓女兒回房睡。

太太與繼女落力搞好關係

網民坦言，結婚後他仍不時出外玩樂，但認回女兒後沒有再出去玩。太太與繼女關係良好，兩人都不想他為難，落力地搞好關係。

太太更笑言繼女比他還要成熟。原本她所讀學校學費年費高達60萬，與很多政商界名流的子女同校，她曾主動提出轉校，但與太太商量過後，只剩下兩年課程，就讓她讀完。

女兒與兩名弟弟的關係亦很好，會陪他們看卡通、打機，亦會幫他們溫習。網民亦向兒子明言，女兒是他和媽媽結婚前，與另一名姨姨所生。女兒雖然成長於富有之家，但不是「大花筒」，加上他的經濟能力不太差，相信有落差的感覺不算嚴重。而女兒今年亦不負眾望，已有數間頂級大學給予全數獎學金。

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責任編輯：王俊賢