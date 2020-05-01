【口罩後遺症】口罩焗住令暗瘡濕疹反覆發作　中醫教2款簡易焗茶寒熱底紓緩【內附製法】

▲ 因為戴口罩而衍生出來的問題，如粉刺、暗瘡，困擾，實在令人困擾，中醫師教分寒底以不同焗茶或湯水紓緩皮膚問題。

因為戴口罩而衍生出來的問題，如粉刺、暗瘡，困擾不少愛美的女士。口罩不能不戴，但暗瘡、粉刺持續，怎辦？中醫師楊明霞年輕時也曾飽受暗瘡之苦，行醫後也專攻皮膚科。針對現時戴口罩引致的皮膚問題，再加上春天常見的潮濕天氣，楊醫師建議大家先了解自己的體質後，可以焗茶或湯水紓緩。

▲ 楊醫師說因為濕度的影響，加上戴口罩，亦容易誘發濕疹、牛皮癬及玫瑰痤瘡等皮膚問題。（iStock圖片）

暗瘡粉刺的形成，是由於溫度及濕度影響皮脂腺分泌過多，堵塞毛囊引致。

戴口罩就如化濃粧，令到皮脂腺分泌過多。我七成的病人都與皮膚問題有關，現在更加一半以上的求診者，都是因為戴口罩而衍生皮膚病。

楊醫師說因為濕度的影響，加上戴口罩，亦容易誘發濕疹、牛皮癬及玫瑰痤瘡等皮膚問題。「本來濕疹轉好，但因為焗住，病情又再反覆；暗瘡也是因為皮膚沒有透氣的空間而加劇。」同樣，如果大家洗臉時，摸摸額頭，亦會發現多了很多粒粒，都是因為皮脂腺分泌過多而引致。

如果整天要戴口罩，楊醫師說，最理想當然是每半天更換一個全新的口罩，但如果不成，就可以先清潔雙手，然後洗臉、用紙印乾水份，也未嘗不是辦法中的辦法。「我知道有些人可能早上戴口罩時，用乾淨已消毒的紙巾隔一隔，然後下午拿走，也是一個方法。」

當然如果知道自己的體質，那就可以根據楊醫師的建議，煲適當的湯水去調理。「皮脂腺分泌過多，很多時是因為濕熱的緣故，加上天氣轉變，氣候潮濕，就會令情況惡化。飲這些焗茶湯水是會有幫助，但如果情況嚴重，就要看醫生了。」

熱底：清熱袪濕

焗茶：竹葉6克、燈芯草0.5克、白茅根6克

湯水：可再加豬展、無花果、甘筍、粟米等煲湯

▲ 熱底焗茶食材（陳智良攝）

寒底：健脾化濕

焗茶：陳皮3克、淮山6克、雲苓9克

湯水：可加豬展、無花果、鷹咀豆或眉豆等煲湯

▲ 寒底焗茶食材（陳智良攝）

「陳皮健脾胃，淮山平補肺、脾、胃三臟，而雲苓則健脾腎濕。透過健脾袪濕，令油脂分泌減少。如果暗瘡未癒，飲這些湯水也有幫助。」至於濕疹，楊醫師說並非簡單的食療就能解決，需要配合針灸治療。

鼻子痕癢搽天然油

戴口罩經常出現的另一問題，就是鼻子痕癢。「因為慣性戴口罩，幫你過濾了空氣中的細菌、微生物、微塵等，但除口罩後，沒有阻隔，鼻子的抵抗力就會較弱，甚至鼻孔內有阻隔作用的鼻毛，也不太管用。」楊醫師指戴口罩也有恒溫作用，但當除下口罩，出現溫差，空氣變得較涼快，鼻膜較薄又或者有鼻敏感的人士，反應就會比較大。

處理方法，可以搽一些有機天然油。

愈簡單愈好，如外用的橄欖油、杏仁油等，因為沒有使用防腐劑。而且現在我們經常洗手，最好洗完手搽一些油滋潤一下。

其次要養肺氣，因為「肺為嬌臟」，是第一道防線，比較敏感。「我記得看過一篇有關周潤發母親的報道，因為她有哮喘，因此就算周潤發有多忙，都會駕車送她去海灘游水。最初她比較抗拒，但堅持了3個月，哮喘就痊癒了，所以鍛練肺活量也很重要。」

▲ 楊醫師說她少用坊間的潤膚膏，多用天然的有機油去塗搽痕癢及乾燥的皮膚。（陳智良攝）

未諳體質不能亂服中藥

為了避免自己受新冠肺炎感染，不少健康補益資訊流傳，但中醫師楊明霞就覺得無事無幹不能亂食中藥，養生也不是好就要食，要清楚自己的體質。

年初時，當知道有人話金銀花、北芪好，但如果熱底食北芪、寒底食金銀花，那反而不是加強免疫力，而是令免疫能力降低，所以吃甚麼都好，大前提是知道自己的體質後，吃這些中藥才有用。

因此楊醫師拍了幾條短片放上YouTube，希望做些東西穩定市民恐慌的情緒，她覺得醫生是有責任提供正確的資訊。

好像之前瘋傳話雙黃連口服液可以抑制新冠病毒，但這口服液是用金銀花、連翹、黃芩等寒涼的藥材製成，如果你本身是寒底，食完只會雪上加霜，可能手腳更加凍、月經又遲來、面青、人又有氣無力。

楊醫師說，要增強抵抗力，首先要知道自己的體質，其次，藥補不如食補。「如果不是嚴重疾病，食材是有改善作用的，如節瓜、老黃瓜、絲瓜可以袪濕。」不過，始終食補又不如動補。「因為在家工作多了，比較靜態，需要多郁動，如拉筋、原地跑、太極、瑜伽、氣功等，多做也無妨。」

▲ 芳香辟穢藥包。（陳智良攝）

此外，楊醫師說，中醫有芳香辟穢之說，即是穢俗之氣，可以透過芳香的藥材（如益智仁、桂枝、石菖蒲、蒼朮及柴胡等）辟走。她還教病人，當一周後藥材已不太香，可以用水將藥材滾一滾，讓蒸氣薰一薰家居，有像消毒噴霧的作用。

記者：何小雲