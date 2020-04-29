涉7.7九龍遊行禁錮拍攝女　3男女否認非法禁錮明年2月審

▲ 案件今於區域法院再提訊。(資料圖片)

去年7.7九龍區反修例遊行中，1名女子被指舉機拍攝而遭示威者制止，兩男1女示威者早前被控非法禁錮及非法集結等罪，案件今（29日）於區域法院再提訊，法官續頒下事主匿名令，各被告否認控罪，案件押後至2021年2月22開審，屆時將以中文審訊，各被告續准保釋候審。

3名被告為黃子隆（31歲；任職廚師）、吳睿哲（23歲；報稱學生）及蘇瑋善（24歲；任職教師），3人同被控1項非法囚禁他人罪及1項非法集結罪，首被告另被控1項猥褻侵犯罪。

3名被告否認控罪，法官將案件排期至至2021年2月22開審，預計審期為5天，屆時將以中文審訊，控方將傳召1名市民證人及16名警方證人。法官續頒下事主匿名令，各被告續准保釋候審。

控罪指，3人於2019年7月7日，在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，對她造成不利，並違反其意願而將她禁錮；及於同日同地連同其他不知名人士非法集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，導致其他人合理地害怕集結人士會破壞社會安寧；首被告另被控於同日同地猥褻侵犯女事主X。

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記者：王仁昌