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【新冠肺炎】新增一宗海外確診個案　32歲男患者英國確診後返港留醫

社會 18:12 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

該名男患者在英國曾入院接受治療。

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（29日日）並沒有新增的新型冠狀病毒確診個案，是連續第4日零確診，累計宗數維持1037宗，另一宗是疑似個案，不過一名在英國確診的32歲男病人，昨日在倫敦乘坐國泰航空CX252經濟艙客位抵港，隨即在機場送往東區醫院，接受檢測後對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

【新冠肺炎】消息：連續第四日「零確診」　衞生防護中心不舉行疫情記者會

衞生防護中心正調查該宗海外確診個案，該名患者是香港人，是一名於英國確診的32歲男病人，3月20日出現發燒徵狀，在4月10日至11日曾在英國入院接受治療。在4月28日由倫敦乘坐國泰航空CX252（經濟艙）抵港，主動申報自己是英國確診個案，隨即直接由香港國際機場被送往東區醫院接受治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒陽性反應，情況穩定。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】何栢良憂五一假期令市民抗疫鬆懈　料全民仍要長時間戴口罩

【祝君安好】最長連續72日出席記者會無休假　佛堂患者5度收張竹君慰問電話

記者：伍瑋瑋、陳正怡

衞生防護中心 東區醫院 機場 倫敦 英國 東區 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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