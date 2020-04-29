【筍工來了】犯罪懸疑劇迷有福了！睇犯罪紀錄片即賺1000美元

▲ 美國影音串流平台現正招募申請者參加挑戰，只要在兩天內觀看完整24小時的真實犯罪紀錄片，就可以即時賺得1000美元。

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少市民都會選擇居家防疫，宅在家中總不能無所事事，最好就是煲劇解悶。如果可以一邊煲劇、一邊賺錢，必然是一眾劇迷夢寐以求的工作。現在機會來了！美國一間影音串流平台，現正招募申請者參加挑戰，只要在兩天內觀看完整24小時的真實犯罪紀錄片，就可以即時賺得1000美元（約港幣7,760元）。

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每當出現推理、懸疑劇情的劇集，都會引起大眾的討論，觀眾更可從中了解罪犯的犯案過程，以及犯罪動機與心理。從充滿爭議的《養虎為患Tiger King》，以至超人氣西班牙懸疑劇《紙房子Money Heist》， 都是近期大熱的懸疑劇集。根據外國網站《Unilad》報道，美國麥哲倫電視台（Magellan TV）現時招募懸疑劇迷加入挑戰，優勝者除了可獲得1000美元酬勞外，更可獲得為期一年的免費會員資格，以及為其三個朋友及家人提供為期三個月的會員資格。

24小時的節目並非來自同一案件，而是由16件不同的犯罪事件組成。Magellan TV已經整合觀看清單，當中包括16個知名的犯罪節目，從短至44分鐘到長達288分鐘的犯罪紀錄片全部都有提供，內容涵蓋秘密器官市場，奴隸交易等黑暗主題。例如“Manson’s Missing Victims” 和” Manson 40 Years Later”，當中就詳細介紹連環殺手Charles Manson的罪行。

只要年滿18歲，在美國境內工作，自問能夠承受這24小時的黑暗衝擊，就可即時登入Magellan TV網站申請工作。申請者可在網站內簡單填寫申請表，並提供100字以內的簡短自我介紹，甚至是上載影片。截止日期為5月4日下午5時，獲獎者將在截止申請後的10天內收到通知。

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麥哲倫電視台（Magellan TV）是一個專門播放紀錄片的影音串流平台，擁有超過2000多部紀錄片，內容涵蓋歷史到大自然的內容，吸引全美不少人的青睞。

責任編輯：施雯雯

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