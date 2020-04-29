警拘7人檢296斤值約1.6億冰毒　屬29年來最大冰毒案

▲ 警方於行動中檢獲約296公斤懷疑冰毒。(曾秋文攝)

警方昨(28日)於油尖旺區破獲空置地舖藏毒品案，拘捕6男1女，包括兩名內地非法入境者，涉嫌藏毒和串謀販毒，行動中檢獲共296公斤、市值約1.6億的冰毒，是1991年以來單一行動檢獲最大量的冰毒案。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，西九龍總區反黑組昨日接獲線報，指有販毒集團利用鬧市空置店舖進行販毒活動，並在昨晚10時15分在上海街近寶靈街交界發現3名可疑男子，進入一間約500平方尺的空置地舖，從內取出一個尼龍袋並搬上一輛七人車。警員上前截查，成功制服3人以及車上另2名男子，在該尼龍袋內檢獲25包以以茶葉作掩飾、各重1公斤的懷疑冰毒，之後又在該地舖內檢獲11袋類似包裝的懷疑冰毒。

▲ 警方檢獲吸毒工具。(曾秋文攝)

被捕5名男子年齡介乎26至57歲，包括2名內地非法入境者，一人持加拿大護照，以及兩名港人。警方初步調查相信2名非法入境者被人招攬到港，曾匿藏附近一間酒店，警方於是到上址調查，在一房間內搜出少量毒品、一批製毒工具及信用卡，拘捕房內2名男女。

鍾雅倫續指，不排除該批毒品經水路由內地到港由內地到港，而涉案空置地舖於數日前租出，簽約一年，並無任何裝修或家具，懷疑被人用作長線毒品儲存場所，他稱以租金昂貴的空置地舖作掩飾較為罕見，販毒集團通常租用樓上單位作相關用途。調查行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。

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記者：曾秋文