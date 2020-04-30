【動物森友會】沉迷動物森友會手指疼痛僵緊　中醫教1分鐘自我檢查大拇指腱鞘炎【附纾緩方法】

▲ 中醫教檢查及治療大拇指腱鞘炎方法。

近期熱話除肺炎疫情、社會事件、油價問題外，必屬一款關於無人島、釣魚、撿樹枝的遊戲。在居家辦公的大環境下，不少病人近日因大拇指疼痛僵緊求診，原來他們都在不知不覺間，將虛擬無人島的數碼勞動，帶到現實世界之中。

大拇指腱鞘炎是一種常見的都市痛症，主要涉及拇長屈肌及拇短屈肌，主要病因為長期鍵盤工作、按鍵遊戲、手持電話、使用針筒等好發於各大市民、辦公室人士、醫護人員、行政人員、推拿按摩從業員等。

註冊中醫師何顯毅為大家介紹幾個常用的檢查及治療方法：

自我檢查方法：

拇指根部肌肉隆起處，即魚際穴，見深部疼痛

拇指用力作伸直、屈曲、扣解等動作時出現疼痛

治療方法：

推拿按摩

病人可自行按摩，針對魚際穴施行以下手法：

按壓：將另一拇指指尖或指腹放於痛點上，慢慢施力下按，壓到病人能承受的深度時，停留3～5秒，收力讓病人休息3～5秒，重覆幾次。

按揉：將另一拇指指腹放於痛點上，慢慢施力下按，並畫圈打轉，可跟按壓法同時施行。

彈撥：將另一拇指指尖放於痛點上，慢慢施力下按，指尖下壓時同時左右挪移尋找僵緊的肌肉，並以彈撥琴弦的方式挑彈肌肉。

按摩時須觸發拇長屈肌及拇短屈肌等受傷肌肉方有療效，施行手法時應按承受程度調整力度。

針灸

病人可向中醫尋求針灸，針灸是最直接而有效的止痛方法，主要副作用為針具刺破表皮時的瞬間輕微刺痛，可按病人及病人承受程度配合電針、紅外線暖燈等加強療效。

外敷

病人可選取熱毛巾、暖包、或各類溫熱保健器材針對魚際穴位置外敷，外敷雖然操作上最為容易，但效果未及上述其他方法，只可作一時緩解之用。

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文章獲何顯毅醫師授權轉載。標題經編輯修改，原題為「動物朋友撿樹枝後遺症（Ｉ）──大拇指腱鞘炎」

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撰文 : 何顯毅 醫宗堂 註冊中醫師

責任編輯：羅嘉欣