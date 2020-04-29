【虐兒片段】本港流傳兩段疑似虐兒短片 6歲兒子遭爸爸起飛腳踢臀部大哭

▲ 該網民曝光有關的家暴片段，片中的父親曾起腳踼向兒子，更狠批兒子:「搞亂個社會」。

本港社交網站流傳兩段短片，發帖網民爆料指，其女友人的兒子過去被爸爸虐待，今年初更曾經因被家暴受傷入院。短片可見該名男子不斷怒斥兒子，並腳踼向兒子，更狠批兒子:「搞亂個社會」，片段引起網民熱議。

先後3次以拖鞋扔向兒子

從長約15分鐘的事發片段可見，片中的父親不斷嚴厲責罵兒子，並指生他出來是「搞亂個社會」，又推撞腳踢兒子，並先後3次以拖鞋扔向兒子。他又疑似掌摑兒子，不斷質問他:「你有咩用」。

據該網民今日在連登討論區發文指，其女友人與短片中的男子，原本在結婚已經存在「好多問題」，由於女友人懷孕，只好在「將就下」結婚。

兒子年初因家暴入院

兩人婚後分別育有兩名兒子，其中一名兒子今年6歲。惟男方過去經常虐待兒子，兒子不時被男方家暴，導致「周身傷晒，成身瘀痕」。男方更經常怒斥兒子要對方「快啲去死」，連女友人亦曾經被他毆打，事後儘管曾經報警，但因為男方職業的關係，事件最後不了了之。

據該網民引述女友人指，其兒子今年初曾因家暴而被送入院，事後只好把兒子送往公公婆婆家居住。目前，女友人已經與男方正在辦理離婚，但男方卻不斷拖延。最近，女友人發現家中的CCTV損毀，檢查才發現這段家暴片段，曝光事件。

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責任編輯：王俊賢