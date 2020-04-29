【朱智賢出軌】黎振燁朱智賢車廂偷食蛋糕　網民拆解兩款蛋糕邊間餅店出品

▲ 網民發現黎振燁和朱智賢車廂偷食的蛋糕是出自哪間餅店。

港男黎振燁在4月27日被踢爆與港姐朱智賢在車廂幽會兼食蛋糕，今日（29日）朱智賢就率先孖住「好友」謝東閔現身記者會解釋事件。但究竟「黎朱」兩人為何要走到荒山野嶺食蛋糕？被揀中的兩款蛋糕又有何吸引呢？

首先，兩人的生日一前一後，黎振燁是3月生日，而朱智賢則是6月，難道有大事要慶祝？

【朱智賢出軌】TVB棄賤男黎振燁保港姐 朱智賢未有直接向黎太道歉

▲ 龍島Lucullus 72% 濃郁黑朱古力蛋糕 $345（官網圖片）

【黎振燁出軌】黎振燁為新歡懶理下月臨盆妻 陪朱智賢睇醫生不照顧太太去產檢

龍島蛋糕要預定

有眼利的「偵探」網民就發現，當時在車廂內出現的兩款蛋糕，由黎振燁捧住「死手不放」的正方形朱古力蛋糕，其實是龍島Lucullus出品的「黑魔法 – 72% 濃郁黑朱古力蛋糕」（345元），蛋糕面舖滿藍莓及士多啤梨，以比利時72%純黑朱古力慕絲配上朱古力海綿蛋糕，以及有榛子朱古力脆脆，多重口感，甜到漏！

龍島網頁上更指，客人可免費加配指定款式“Happy Birthday”朱古力牌，而且最少要4個工作天前訂購，似乎「黎朱」的確有重要事要慶祝，所以事先一早準備，不是突然興起去食蛋糕。

▲ 東海堂「莓．花語」cake little $169（官網圖片）

而另一款陪住朱智賢留守車廂的，就是東海堂的粉紅心形蛋糕「莓．花語」cake little（169元），以人手唧出一粒粒優雅花蕾，配上香甜草莓，尤如束盛放的鮮花，中間夾層是海綿蛋糕，配上清新香甜草莓果醬及粒粒草莓果凍，夠晒滋味及浪漫。

撰文 : TOPick柴犬出動