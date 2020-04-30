【好人好事】瀕臨結業堅持平賣派千份口罩　良心藥房好爸爸與街坊共度時艱

▲ 土瓜灣良心藥房老闆梁海強頻頻向街坊派口罩，幫助有需要的人，並為兒子樹立好榜樣。

一場新冠肺炎殺個全球措手不及，人人力求自保搶口罩、搶廁紙、搶消毒劑，不少藥房趁機炒賣發國難財，難為了基層。幸好，本港仍有良心藥房老闆堅持行善，為街坊張羅口罩及消毒用品派發，一起共度時艱，並渴望成為下一代的好榜樣，「我想兒子做個善良的人。」

DSE的學生們加油！如果你哋唔夠口罩 / 搓手液，歡迎來到小店領取。

位於土瓜灣的良心藥房「海藥堂中西大藥行」，近月在facebook專頁頻頻發帖通告免費派物資，歡迎有需要的學生哥和街坊索取。近日藥房老闆梁海強更夥同區議員和義工，主動到附近大廈以攝信箱形式，派發逾千份口罩及抗疫包。

這一區多老人家需要幫忙，很多有心人認識我們之後，紛紛捐贈口罩給我們派給有需要的人，分享一份善心。

▲ 梁海強收到有心人捐出的口罩後，會聯同義工戴上手套，細心分裝包好才轉贈。（黃建輝攝）

善長掃多盒千元炒價口罩捐贈

劣質口罩充斥市面，梁老闆坦言好壞口罩照收，尤其在疫情初期一罩難求下，莫講一層口罩，有「口罩型」的東西都有人搶。

太薄的口罩可放入布口罩內當濾芯，我會提醒街坊，這批口罩較薄，要用兩個或攝入布口罩內。

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自派口罩的善舉被公開後，全港各區包括西貢、南區都有好心人向梁老闆捐贈口罩，有人更在口罩價格最高峰時，仍以每盒過千元掃了一批口罩捐出；甚至遠至馬來西亞，都有好心人在兩三日內速遞口罩。

▲ （受訪者提供相片）

土瓜灣街坊義無反顧相助

梁老闆感謝所有捐贈者及一眾街坊義工，在疫情期間伸出援手。他盛讚土瓜灣街坊特別可愛，義無反顧相助。

收到一批口罩後要分裝才能派發，我一個人能力不足，我一問有沒有人可以落樓幫手包裝口罩，他們都「秒應」，幾分鐘就有7人答應幫忙。

曾在將軍澳和秀茂坪開過藥房的梁老闆，3年半前搬到土瓜灣首次開街舖，當時覺得舖面和人流都不錯，就隨緣選址這裏。

▲ 梁海強在疫情期間，不斷為街坊撲口罩。（黃建輝攝）

一門三代從事中藥行業

年僅36歲的梁海強，是延續家族的中藥老本行。爺爺做赤腳醫生開始，爸爸一度轉行做生意，輾轉下回歸本行，現時兩夫妻仍有經營湯料舖，養活四子女，包括身為二哥的梁海強。

四子女自小在「百子櫃」長大，但只有梁海強一人有興趣。大哥成為經濟學家，妹妹從事售貨員，弟弟仍在學。

▲ （受訪者提供相片）

在香港開藥房，如果不做內地客生意，不炒賣口罩，僅靠街坊客難有錢賺，但梁海強認為中醫藥流行數千年，每個行業都有其存在意義。他長大後到中大進修中藥相關文憑課程，愈讀愈喜歡，決定繼承父業開設中藥舖，靠薄利多銷營運，希望幫到更多人。

香港人近年都好灰，我希望大家入去一間舖頭購物時，見到「都幾平喎」，面露一點笑容。

▲ 土瓜灣「海藥堂中西大藥行」門口掛上「香港人加油」的標語。（黃建輝攝）

員工提出請辭盼保住藥房

梁老闆一間小店，最多竟容納過5位員工。去年底有員工擔心老闆捱不住，語重心長提出請辭︰「老闆，你這裡養幾個員工太辛苦，不如我們離開吧。」梁老闆擔心市道不佳難搵工，出言挽留，但員工認為良心老闆買少見少，希望他留下自己一人，努力生存下去。

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直到過年後一場新冠肺炎疫情，令瀕臨結業的藥房露出曙光。無口罩，他去撲口罩；無消毒用品，他去找消毒用品；街坊喊無米，他連米都入，被義工戲稱他做「黑面叮噹」。

「因為我比較少笑容，但有求必應。」梁老闆最難忘一位阿姐衝入店舖，向他哭訴︰「為何香港會變成這樣？沒米、沒口罩、沒消毒用品，連廁紙都沒有，打仗也沒有如此誇張！」梁老闆一句送暖︰「你沒有甚麼，就來我這裡。」

▲ 梁老闆在疫情下忙於為街坊撲口罩及消毒用品，有感冷落了妻兒。（受訪者提供相片）

「黑面叮噹」為街坊有求必應

他每天一起床就思量如何派口罩、去哪間供應商入消毒用品，有段時間甚至延遲關門，等街坊收工買廁紙等日用品。

四處都去貨太快，上午已被搶購一空，打工仔很難買到。我原本收晚上7點，惟有等到他們9點。我返到將軍澳的家，已是10時了。

育有一對5歲及2歲兒子的梁老闆，疫情期間對妻兒感到特別愧疚，「孩子未起床，我已經上班；當我回家時，他們已睡了。老婆笑我，兒子遲早連爸爸是誰也不記得了……」

▲ 有一天，兒子起床時握緊拳頭，衝向爸爸說了一句「爸爸加油」！（受訪者提供相片）

兒子打氣︰爸爸加油！

幸而，太太明白事理，已向兒子解釋爸爸正做好事，還望兒子體諒爸爸。梁老闆甜笑道，最近一朝出門時，小兒子突衝上前，緊握拳頭向他說了一聲︰「爸爸加油！」令梁老闆頓時感到窩心，相信自己正做對的事，成為了兒子的好榜樣。

我應承了兒子，爸爸會努力打細菌；戰勝細菌，我們就可以安心出去玩了！

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記者︰林綺玲