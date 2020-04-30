【港台製作】港產攝影師攀生涉水拍攝　生態紀錄片《大自然大不同》紀錄香港自然生態

▲ 港台製作生態紀錄片《大自然大不同》，首集主角是蜜蜂，重點是探討牠們如何各出奇謀適應不同的環境。(港台提供）

疫情下，很多香港人選擇行山抗疫。不過，大家除拍照打卡，又有沒有留意生活於大自然界中的各種生物？由港台製作的全新生態紀錄片《大自然大不同》，請來港產生態攝影師攀生涉水拍攝，由花間生活的蜜蜂，到在淡水棲息地的青蛙蠑螈，以至居於海底珊瑚的蝦蟹各種生物，製作人希望透過展現生物多樣性，喚醒大家一同珍惜美麗的大自然。

一連六集的《大自然大不同》，將於本星期日推出，每集半小時，它不是外購片，而是百分百香港製作自然生態紀錄片。若留家抗疫，也是一個觀賞值高的節目選擇。

▲ 第2集拍兩棲動物，了解牠們的交配策略。（港台提供）

監製夏桂昌表示，有別於港台以往的《山水傳奇》今回純粹講動物，紀錄片中並沒有人物、專家亮相，唯一的人聲，便是鄭子誠和劉倩怡的旁白。

這輯紀錄片在去年11月，即疫情以前已拍畢。

當日為何會有意拍生態紀錄片？夏桂昌說︰「我當年是港大生物系畢業，雖然投身了媒體工作，一直都希望拍攝與生物有關的紀錄片。再加上我6年前和一位導演合作了一部氣象紀錄片時發現，大家均有意拍生態紀錄片，希望能再合作，可惜他之前離世了，因此觸發我很想把計劃實踐。」

▲ 第3集帶觀眾認識獼猴族群的生活。（港台提供）

香港不同物種生存之道

夏桂昌指出，香港的大自然物種很豐富，而且一般只要個多小時車程，就可以去到郊野公園甚至海岸，看到多元化的生態環境，所以相當值得拍攝。

今次，港台便邀得來自香港各大學、漁農處及長春社等共15位不同範疇的專家作節目顧問 。

▲ 第4集探討蟹類的獨特結構，怎樣適應不同的棲息環境。（港台提供）

夏桂昌稱，論器材，港台當然比不上國家地理頻道、BBC的製作，但人才方面，香港其實也有好些年輕生態攝影師及紀錄片製作人。

比如今次負責拍第1及第3集的黃遂心（Daphne）是英國留學回港發展的香港女生，而參與拍攝第6集的馮漢城就是中大畢業生。「香港向來缺乏這種類型的紀錄片，所以也希望今次能提供平台播出，讓年輕人有機會實踐理想，也讓觀眾看到他們努力的成果。」

▲ 第5集攝影師潛入海底拍攝珊瑚這個海洋生物的棲息場所。（港台提供）

他說，每集的拍攝各有挑戰，如蜜蜂本身飛行速度快，難以聚焦；青蛙就對光敏感，所以我們夜間拍攝需要花很多時間先讓青蛙習慣攝影機的光，才能等到牠們出現。拍海底珊瑚，因為半小時左右便要上水換氣，所以要拍生活在珊瑚的生物，便要與時間競賽。

INFO

《大自然大不同》（共6集）

播出日期︰5月3日至6月7日逢星期日

播映時間︰8︰30pm - 9pm

記者：胡慧雯