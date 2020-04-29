【朱智賢出軌】朱智賢謝東閔接受《東張西望》訪問　解釋太投入角色致偷食【有片】

▲ 朱智賢與謝東閔一同上《東張西望》受訪。

謝東閔與緋聞女友朱智賢自從與黎振燁被爆偷食後，今天（4月29日）二人首度現身。謝東閔陪朱智賢一起出席記者會為偷食一事解畫外。謝東閔與朱智賢於記者會完結後，雙雙接受TVB節目《東張西望》訪問。

朱智賢黎振燁演情侶難抽離

朱智賢與黎振燁早前一起拍攝《食腦喪B》並飾演一對情人，她在《東張西望》解釋自己未能抽離角色：「我覺得自己是一個不專業的演員，我承認是因為拍劇而導致現時的情況，覺得自己的演戲經驗不足，不夠專業，以致今時今日的局面。我覺得自己抽離不到角色，很多謝Brain這段時間陪伴我，因為我知道他其實承受了很多，他比我更加痛苦。」

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▲ （TVB截圖）

朱智賢向家人劇組道歉

被問到有沒有覺得令家人擔心時，朱智賢回應：「我最想就是跟家人說對不起，我不想因為自己的事而影響到家人。我記得我即時發短訊給爸爸，我害怕會影響到他，我不想家人被別人說閒話。我不想因為我一個人的事而影響到我身邊的人。」

她又謂：「我很想跟劇中演員說對不起，跟監製說對不起，因為我的不專業而連累了大家，我以後會做得好些，我希望大家可以給予我機會。」

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▲ （TVB截圖）

謝東閔陪朱智賢渡難關

期間，朱智賢多次難忍淚珠，「我真的很後悔、很內疚，我都接受不到自己犯這個錯。」

主持人容羨媛問謝東閔會如何支持女友時，他說：「如果不用工作的時候就陪她多些，其實這段日子都不容易過，可能會受到外面很多壓力，我希望這段時間可以陪她一起走過這個階段。」

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