【畢業變失業】大學畢業生前路茫茫 社科生寄70信無回音

▲ 浸大社會學應屆畢業生Nancy目標是進入公關及市場營銷行業，但由去年10月開始寄出近70封求職信都無成功。（馮漢柱攝）

新一批大學畢業生即將投身社會，但本港接連遇上反修例示威和新冠肺炎，失業率升至9年多來高位，求職之路並不平坦。

黃同學（Nancy）是浸大社會學系應屆畢業生，一心憧憬公關及市場營銷行業，她去年10月起聽從朋友建議，開始寄出求職信，尋找見習行政人員工作，12月起亦嘗試不同畢業生職位，可惜寄近70封信，獲約30次面試邀請，最好成績的一次去到第4輪面試，仍然空手而回。

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即將作為社會新鮮人，當初她以為最盡到2月、3月就可以覓得一職，豈料新冠肺炎突然殺到，整個人力市場起了翻天覆地的變化：「師兄師姐搵工好易，可以有幾份工揀，而家就算三大畢業都要諗下請唔請。」

她指，其中一間心儀的大企業，原本開放聘人，疫情爆發後招聘廣告消失，打聽後才知道公司已經不需要該職位；而求職網站上剩下的都是徵求擁有3至4年工作經驗人才，她硬著頭皮申請，雖獲面試機會，但最後都落空。直到現在，身邊朋友只有少數獲聘，大家都為求職苦惱。

她又稱，由於大學停課，連帶校內就業支援服務都暫停，求職只能靠自己。

政府在防疫抗疫基金撥出60億元，開設3萬個為期1年的時限性職位，當中約200個職位預留予應屆畢業生。Nancy認為做法「治標不治本」，希望政府鼓勵市場創造長遠的職位，較臨時職位為好。

面對可能「畢業就失業」，她坦言自己較樂觀，家中也沒有經濟壓力，故不太擔心，萬一沒有工作，她打算繼續升學，在學術上深造。

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▲ 浸大事業策劃中心建議，學生充實資訊分析、網上營銷、數碼市場策劃等資訊科技的技能，以助求職。（經濟日報資料圖片）

浸大回覆TOPick查詢表示，事業策劃中心在疫情期間加強網上服務，包括在網上提供個人職業指導、模擬面試訓練、履歷指導、事業輔導、招聘講座等，從2月起服務超過1,700人次。

而因應部分企業或未能透過傳統方式進行招聘，中心今年3月舉行為期3日的網上職業博覽，共提供超過200個職位空缺，涵蓋創新與資訊科技、公關與市場推廣、物業管理等行業，吸引近1000位學生登記。

中心建議，學生瀏覽不同公司的網站，以了解公司招聘需要及行業狀況，並建議學生充實資訊分析、網上營銷、數碼市場策劃等資訊科技的技能。

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記者：徐紹軒