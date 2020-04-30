【畢業變失業】首季畢業生全職職位按年跌4成 政黨促開展就業培訓計劃

▲ 民建聯副秘書長顏汶羽建議，政府重推兩個就業培訓計劃，鼓勵企業聘請畢業生，給予參與畢業生津貼，減輕失業問題。（馮漢柱攝）

經濟下滑，各行各業都紛紛叫苦，應屆大學畢業生面對的競爭更為激烈。根據大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數字，今年首季僱主在JIJIS刊登的全職畢業職位有1.2萬份，按年大跌4成。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，在經濟下行情況下，僱主選擇聘人時，有經驗者肯定更有優勢，「希望馬上有生產力，又不用騰出人手教新人」，故今年畢業生的求職情況會轉差。她同意政府創造臨時職位，惟坦言只屬少許支持和起帶頭作用，最重要是扶持整體經濟，以市場創造職位。

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合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠亦說，失業率高對於畢業生不利，現時企業著重成本控制，難以投入資源培訓新人，還要冒著未到「收成期」新人就辭職走人的風險。他認為要視乎疫情發展，如果復工順利，經濟活動可以恢復，企業會先聘請緊急需要的職位，屆時畢業生可以嘗試。

最新今年首季整體失業率為4.2%，20至24歲及25至29歲青年失業率分別為9.8%及5.1%。民建聯副秘書長顏汶羽認為，當應屆畢業生都在暑假著手求職，到第3季時青年失業率或翻倍，批評政府保就業時，反而對青年失業較少著墨。

他稱，沙士時政府都有推出「大學生就業培訓計劃」，安排私人機構聘請大學畢業生作培訓，建議政府今年暑假重推計劃，每名受聘大學生可獲每月5000元津貼，為期半年。另外亦應擴大「先聘請、後培訓」計劃至更多技術性工作的行業，如飲食、旅遊、酒店業等，減輕青年失業問題。

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至於部分畢業生最終選擇進修或升學，他促請政府放寬「指定研究院修課課程獎學金計劃」至修課式碩士及博士課程，並再加碼持續進修基金至3萬元，助青年裝備自己。

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記者：徐紹軒