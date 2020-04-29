經典日漫手繪、膠片畫作 金鐘蘇富比有得睇

70年代的「靜宜」是甚麼樣子？跟半世紀前的叮噹（多啦A夢）手稿比較，今天的靜香簡直猶如換了臉，判若兩人。

香港蘇富比號稱歷來上拍最大規模的日漫系列「MANGA」，今天開放展售會，陳列了近百張日本漫畫賽璐珞膠片（cel-ga）和素描手繪，教人目不暇給。

蘇富比金鐘太古廣場一座5樓的藝術空間展售至5月8日的新舊經典作，涵蓋小飛俠阿童木、麵包超人、櫻桃小丸子、龍珠、男兒當入樽及寵物小精靈等；以動漫公司計，有吉卜力工作室的天空之城、龍貓，東映動畫的聖鬥士星矢、海賊王等，據知來自幾個私人藏家。

已故「漫畫之神」手塚治虫的作品索價最高，鳳凰的原稿估價高達40萬港元，他親筆簽名的小飛俠阿童和飛馬連1979年原裝日曆封面，更達55萬元。

▲ 《小飛俠阿童木和飛馬（手塚治虫親簽）及 1978 年原裝日 曆封面》， 1978 年作，估價35萬至55萬元。

對照手稿跟賽璐珞膠片，大家可更了解陰影位的用色理念。

平常有完美包臉的麵包超人，手繪時未必左右對稱。

僅以鉛筆勾勒出輪廓的櫻桃子，則跟電視、電影版本相差不遠。

由於要遵守限聚令，如想參觀，需要電郵預約（HKGallery@Sothebys.com），以便蘇富比編排人數和秩序。扣除藝術空間的職員，同一時期的訪客不會超過十六人，不用像平時要和人逼，對哪件作品有興趣及出價，也有個清靜環境和蘇富比專家傾談。查詢可致電2886 7887。

展覽於星期一至五朝十晚六開放，星期六則是十一時至五時，星期日及公眾假期休息。蘇富比下月5至11日將舉行「CONTEMPORARY SHOWCASE︰ MANGA 」網上專場拍賣，將有60件拍品供競投。

撰文：姚沛鏞、張少貞