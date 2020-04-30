【畢業變失業】疫境下求職 人力顧問提醒不要揀擇

▲ 安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍提醒，畢生業搵工應要退而求其次，最終都找不到就應進修或做義工，以將有價值的東西寫落履歷表。（經濟日報資料圖片）

應屆畢業生面對求職困難，要有策略地應付。人力顧問教路，這班社會新鮮人必須留意市場狀況，避免「開錯價」，而求職不成功亦應該懂得退而求其次，空窗期最好不長於3個月。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，本港疫情轉好或對畢業生薪酬水平有正面刺激，但長遠要視乎環球經濟情況及本港社會運動的走向，以去年平均月薪1.1萬至1.5萬元計，料現時畢業生薪酬會跌1至2成。

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她提醒，未來人力市場的變化很大，畢業生要時刻留意市場狀況，例如IT、金融等行業不算差，薪金未必需要打折，又要注意部分行業可能轉好，避免開錯價：「開太低僱主會覺得你唔知行情，或者質素唔高。」

她又建議，求職策略應按學科相關全職、非學科相關全職、短期／兼職的順序退而求其次，最終都找不到就應進修或做義工，以將有價值的東西寫落履歷表，並注意空窗期不要超過3個月，否則屆時或要與留學生爭工做。

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合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠就指，暫時畢業生月薪仍保持在1.2萬至1.7萬元水平，但可能「有價無市」，提醒畢業生記住不要執著，薪金較低、不是首選的工作也嘗試接受，有經驗較空窗期更好，留待經濟轉好才做選擇。

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記者：徐紹軒