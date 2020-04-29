海關衞生署聯合打擊非法售賣電子煙油　估計市值約238萬

▲ 香港海關與衞生署昨日（28日）打擊非法售賣含有尼古丁成分的電子煙油產品。(網上圖片)

香港海關與衞生署昨日（28日）採取代號「旋風」的聯合行動，打擊非法售賣含有尼古丁成分的電子煙油產品，並分別在灣仔、觀塘、旺角、深水埗、荃灣及元朗檢獲約5萬件懷疑含有尼古丁成分的電子煙油產品，估計市值約238萬元。



海關指，早前接獲舉報，指有售賣另類吸煙產品的零售店懷疑從事非法活動；經調查後，發現有店鋪以售賣電子煙加熱器和相關配件等合法產品作掩飾，暗中出售含有尼古丁成分的電子煙油產品。



海關與衞生署遂於昨日採取聯合行動，突擊搜查多間在灣仔、觀塘、旺角、深水埗、荃灣及元朗售賣另類吸煙產品的零售店，結果在其中十五間店鋪內檢獲該批懷疑含尼古丁成分的電子煙油產品。



行動中，海關人員共拘捕10男10女，年齡介乎20至41歲，當中包括零售店的店主和售貨員。海關及衞生署的調查工作仍在進行中；而檢獲的懷疑含尼古丁成分電子煙油產品會被送往政府化驗所檢驗。

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責任編輯：洪芷晴