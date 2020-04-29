美國會議員促執行《人權法案》　駐港公署：強烈譴責和堅決反對

▲ 外交部駐港公署發言人今日指，美國一些議員借發公開信對香港事務大放厥詞。(資料圖片)

美國跨黨派國會參眾議員昨（28日）聯名去信國務卿蓬佩奧，敦促全面執行《香港人權與民主法案》，外交部駐港公署發言人今日（29日）指，美國一些議員借發公開信對香港事務大放厥詞，公然歪曲基本法、包庇縱容反中亂港分子、破壞香港法治，甚至叫囂實施「香港人權與民主法案」，赤裸裸干預香港事務和中國內政，對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人批評，公開信顛倒黑白和不分是非，對黎智英、李柱銘等禍國亂港分子組織、參與非法集會、藐視和破壞香港法治秩序視而不見，對反對派議員濫用權力、癱瘓立法會運作、搞「政治攬炒」的罪惡行徑避而不談，卻打著「和平抗議」、「法定特權」的幌子，公然為反中亂港分子張目撐腰、包庇開脫罪責，大肆歪曲基本法，妄圖以高度自治權否認中央全面管治權，甚至倒打一耙，將侵蝕香港高度自治、違背基本法的髒水潑向中央政府。

發言人指出，美反華勢力企圖借「香港人權與民主法案」，以自身國內法干涉別國內政，威脅出台制裁措施，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是對廣大香港同胞共同和根本利益的嚴重損害，也是對包括美方在內國際持份者在港利益的公然破壞。

發言人強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，又揚言若美方通過實施法案干預香港事務，中方必將採取堅決有力反制措施。

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責任編輯：莫稼浩