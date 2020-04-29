【無品大媽】大媽西貢橋咀島挖海參　網上發帖曬戰利品稱「有收穫」

▲ 有大媽日前在西貢橋咀島行山時，竟在岸邊私自挖海參，更在網上拍照炫耀。

大自然是人類的資產，每個人都有責任保護自然，尤其在多個郊野公園及海岸保護區，更受到法例保護。然而，有大媽日前在西貢橋咀島行山時，竟在岸邊私自挖海參，更在網上拍照炫耀，被網民狠批破壞生態。

大媽囂稱：放不放生關你甚麼事?

從該大媽發布的照片可見，包括她在內，現場有多名大媽及小孩在岸邊疑似捕捉不同的野生動物，當中涉事大媽更手拿一條細小的海參，風騷地指：「有收穫」。她更把相關照片放上facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」炫耀，不少網民卻狠批她破壞大自然。

雖然她在回覆留言時聲稱自己已把海參放生，但不少網民並不賣帳，直言她已經犯法，應該「眼觀賞，勿手多」，並稱不相信她已放生海參，大媽更囂張地留言指:「放不放（生）關你甚麼事？」

最高刑罰可監禁1年

據資料顯示，橋咀島屬於香港聯合國教科文組織世界地質公園，本身受到香港的《郊野公園條例保護》。根據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯:王俊賢