資深大律師麥高義病逝　終年64歲

▲ 曾於佔中案中代表戴耀廷、陳健民及朱耀明的資深大律師麥高義，據了解，麥高義因病於昨（28日）日與世長辭，終年64歲。(經濟日報資料圖片)

曾於佔中案中代表戴耀廷、陳健民及朱耀明的資深大律師麥高義，據了解，麥高義因病於昨（28日）日與世長辭，終年64歲。據悉，麥高義於去年下旬因急病而推卻所有原應處理的案件，即時入院接受治療，期間病情一度好轉，並曾返回律師樓工作。

資深大律師麥高義來自新西蘭，1987年在香港獲得大律師資格，1997年獲委任為資料大律師，其後曾獲委任為高等法院暫委法官，2005年獲特區政府頒發銀紫荊星章。其兒子麥劍祺於2016年正式獲大律師資格，並不時父子檔處理案件。

不少法律界人士對於麥高義離世感到突然，有大律師形容麥高義「好叻」，亦活出了精彩的人生。法律界人士均知道麥高義去年健康已出現問題，對於其突然離世，均感到婉惜。曾於佔中案中代表戴耀廷、陳健民及朱耀明的資深大律師麥高義，據了解，麥高義因病於昨（28日）日與世長辭，終年64歲。

麥高義擅長處理憲法、人權及刑事案，過往處理不少矚目的案件，包括最近於佔中案代表戴耀曾於佔中案中代表戴耀廷、陳健民及朱耀明的資深大律師麥高義，據了解，麥高義因病於昨（28日）日與世長辭，終年64歲。廷、陳健民及朱耀明抗辯，而2014年佔中期間，部分人士違反佔旺禁制令而干犯刑事藐視法庭罪，麥高義曾代表部分被控人士。

遭7警毆打的前公民黨成員曾健超，早於2015年入稟要求警務處處長披露7名警員身份，當時由麥高義代表曾健超提出司法覆核許可申請。

民陣前負責人於2017年七一遊行後被捕及搜查手機，麥高義代表民陣提出司法覆核獲判勝訴，早前警方提出上訴獲判得直。

於反修例事件中，華人置業前主席劉鑾雄早前就《逃犯條例》修訂草案，由麥高義代表入稟高等法院申請司法覆核許可，最終劉鑾雄於案件排期聆訊期間撤回申請。

麥高義過往亦處理不少受關注刑事案件，近年較矚目的是中大醫學院前副教授許金山涉殺妻女案，許金山由麥高義代表，他曾於結案陳詞中指許並無殺人動機，陪審團最終裁定許金山謀殺罪成，判處終身監禁。而前政務司司長許仕仁涉貪案審訊早期，麥高義亦曾參與其中。2012年國慶日南丫島撞船意外釀39死案，麥高義代表南丫Ⅳ號船長周志偉。

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記者：林育慧