【朱智賢出軌】黎振燁偷食或致星途盡毀　懷孕妻疑為保丈夫事業無奈選擇原諒

▲ 傳黎振燁向太太跪求認錯。

黎振燁朱智賢偷食蛋糕被揭出軌，轟動全城。昨日朱智賢偕同男友謝東閔舉行記招，朱智賢灑淚認錯，卻未向受害者黎太道歉。有指TVB原安排黎振燁跟太太亮相，為出軌解畫，但傳黎太拒做大龍鳳而未有出席，但事件原來另有版本。

消息指，原本TVB安排黎振燁昨日下午，拖著懷孕8個月的太太從黃大仙寓所步出，再一同登上無綫安排的車輛前往電視城，夫婦二人一同出席記者會為出軌老公拆彈。

▲ 偷食主角之一朱智賢昨日已首先開記招道歉。（黃建輝攝）

【朱智賢出軌】朱智賢謝東閔接受《東張西望》訪問 解釋太投入角色致偷食【有片】

不過， 據指太太後來最後改變主意不肯現身，因為黎太不想配合做騷而現身。

然而，另有消息指，在偷食事件曝光後，黎振燁已即向懷胎8月的妻子道歉，更跪求認錯，並將出軌一事和盤托出。

▲ 黎振燁跟太太結婚5年。（取自IG）

黎太不忍放棄多年感情

黎太有感結婚多年，陪同丈夫走過事業起跌，眼見黎振燁事業剛有起色，多年感情不能放棄，故無奈選擇原諒。

本來太太已願意陪同一起亮相記招，但因臨時身體不適，黎振燁只好陪太太返家中休息，故取消了原定的記招。

▲ 傳黎振燁5月的新劇工作已暫停。（黃建輝攝）

另外，外間有傳TVB在此次事件中，決定「棄黎保朱」，黎振燁本來在5月的新劇角色已被抽起，現時並無新工作安排，同時黎振燁早於上月已跟TVB加簽5年合約，現時合共有10年長約，若因偷食毀星途，可說前路茫茫，黎太憂心丈夫前途，才暫時原諒黎振燁負心行為。

黎振燁朱智賢車廂偷食邊款蛋糕【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF