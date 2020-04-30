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【長洲太平清醮】收警方通知憂違反限聚令臨時取消迎神儀式　翁志明：百幾年來都無試過

社會 10:34 2020/04/30

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

長洲太平清醮值理會宣布取消迎神儀式。（林宇翔攝）

今日（30日）佛誕，長洲太平清醮值理會今早宣布，因警方反對下，原定早上10時舉行的迎神儀式臨時取消。

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，收到警方通知憂慮活動吸引人群聚集，有機會違反限聚令，故決定取消迎神儀式。因應新型肺炎疫情，長洲太平清醮值理會早前已宣布取消搶包山比賽、飄色巡遊、神功戲等多項表演活動，以及派發平安包的安排，他又形容是「百幾年來都無試過」，感到失望，指抬轎需要8個人，會違反限聚令4人的要求 :

以前我們都是八人大轎，沒可能四個人，都是神明，其他官員都是8人大轎。由於我們聚眾令問題，警方不讓我們這樣做法，所以令我們很遺憾。原本我們今早都開了一次會，昨晚又開一次會，原本8個人都開抬，每四個、四個隔離1.5米，都指不行，令我們要取消這個活動。改動了很多東西，都不能在最後能夠完美結束，都是很遺憾。

也有長洲居民不滿臨時取消送神儀式，認為值理會為太平清醮活動準備多時，送神儀式亦有悠久歷史，批評警方打壓傳統。

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責任編輯：蘇文軒

疫情 限聚令 長洲太平清醮 佛誕 長洲 新冠肺炎疫情

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