【和平分手】「瓊瑤御用女星」陳德容宣布離婚　不涉第三者：再見亦是朋友

▲ 陳德容去年八月與富商離婚，不涉錢財第三者：「夫妻不一定磨合的了。」

有「瓊瑤女神」之稱、現年45歲的台灣女演員陳德容宣布離婚。曾演出周星馳電影《師兄撞鬼》、《鹿鼎記》的陳德容，當年憑瓊瑤劇集《梅花三弄》紅遍港台及內地。陳德容於2011年與地產富商王贊策結婚，當年男方以五卡鑽戒求婚，一對佳人更被形容為公主與王子的結合。

可是，近日陳德容透過媒體表示，因婚後聚少離多、價值觀不同等問題，在去年8月簽紙離婚，她表示屬和平分手再見亦是朋友。

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▲ 陳德容14歲便開始其銀色旅途。（Facebook圖片）

陳德容離婚不涉第三者

據知陳德容與王贊策本為小學同學，男方後來到美國發展，陳德容則前往香港工作，多年後因一個聚會重遇，慢慢開始交往，並於2011年決定步入禮堂。

5月1日（明日）是陳德容的46歲生日，她決定於生日前透過媒體公開離婚消息，是希望給自己一個新的開始。陳德容透露與王贊策於去年8月簽下離婚證書，當中不涉及第三者，亦不存在爭吵、財產及贍養費的問題。

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▲ 陳德容表示會將生活重心放到事業上。（Facebook圖片）

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離婚後仍是朋友

不過，她承認婚姻之中因為價值觀不合，婚後因工作關係長期分隔異地，聚少離多是結束八年婚姻的主因：「我覺得每一對夫妻都要經過很多磨合，有時候不一定磨合的了。婚姻是雙方的，大家都努力過但是不一定能克服。」

面對離婚，陳德容表現坦然，直指覺得人生有許多經歷不是壞事，提到二人是和平分手，再見面亦是朋友，於上個月還有聯絡，並表示之後在路上碰到亦會與對方打招呼：「決定在此公開是因為經過了半年時間，大家都已經沉澱了，我們現在是朋友。」

▲ 45歲的陳德容保養得宜。（Facebook圖片）

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為事業未有生育子女

結婚8年膝下並無子女，陳德容表示除因為分隔異地，還因為她是考慮比較多的人，做任何決定不論事業上還是生育上都會想很多。

經歷離婚後，陳德容仍對愛情抱有期待，一生只談過三次戀愛的她自認是個浪漫的人，不過暫時仍未有追求者，希望先把生活重心放在事業上。

▲ 陳德容因參演瓊瑤作品而走紅。（Facebook圖片）

現年45歲的陳德容，9歲被發掘並拍下第一個廣告，此後經常被邀約為各種產品拍廣告。

於14歲拍攝了第一部電影《國中女生》，於1990年參演周星馳作品《師兄撞鬼》，後來簽約邵氏後正式於香港發展，最為人所知的是她參演了瓊瑤電視劇《梅花三弄》，任女主角白吟霜。

除電影視演出，陳德容亦有往樂壇發展，自2004年起何開始主力往中國發展，直到2011年結婚後，便開始減產。

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