【新冠肺炎】日本政府公布13項新冠肺炎重症症狀　嘴唇發紫呼吸急促應求醫

▲ 日本政府公布13項新冠肺炎重症症狀。

新冠肺炎疫情肆虐，日本確診人數逾14,800，逾400人死亡。由於受感染人數持續增加，但醫院床位不足。為讓輕症患者掌握自己病況，並作自我檢查，日本政府於本周二（28日）公布13項「高度緊急症狀」，希望患者一旦出現重症症狀時，可及早接受治療。

據日本《讀賣新聞》報道，13項症狀中，有9項是患者本人症狀，另有4項是家人從旁觀察的症狀，並且可從「面部表情」、「呼吸困難」和「意識混亂」三方面觀察。

患者本人症狀包括：



1. 嘴唇發紫

2. 呼吸急促（呼吸次數增加）

3. 突然喘不過氣

4. 稍微活動就感到呼吸困難

5. 胸口疼痛

6. 無法躺臥，不坐著就無法呼吸

7. 呼吸困難

8. 出現喘鳴，2小時內呼吸道發出粗糙聲音

9. 心跳或脈搏紊亂

家人可從旁觀察的症狀包括：

1. 面色明顯變差

2. 表現異常

3. 神情恍惚，反應變慢

4. 說話不清楚，沒有回應

日本厚生勞動省表示，出現以上任何一項症狀也應求醫。

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責任編輯：羅嘉欣