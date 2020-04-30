【千億新抱】徐子淇罕帶長子做善事　鄭秀文+黎姿+古巨基網上講故事助留家學習

▲ 徐子淇帶同長子一同講故事。（資料圖片）

「千億新抱」徐子淇昨日在IG發布短片，以香港救助兒童會贊助人身份宣佈籌款活動「Save with Stories」，盼透過活動幫助受新冠肺炎影響的弱勢兒童，徐子淇並呼籲娛圈好友響應，多位圈中人如甄子丹夫婦、古巨基、黎姿、鄭秀文、林嘉欣、容祖兒及方力申等，都在IG講為疫情中的兒童講故仔。

「恒基新抱」徐子淇以香港救助兒童會贊助人身份，因應疫情響應「#SaveWithStoriesHK」活動，親自邀請多位本地名人參與，該會大使甄子丹及太太汪詩詩便在社交媒體上講兒童故事，用英文配上子幕講故事，令留家抗疫的小孩可在歡樂中學習。

▲ 徐子淇盼透過活動助疫情中的學童。（取自IG）

而多位藝人如古巨基、方力申、容祖兒、鄭秀文、黎姿、陳茵媺、張栢芝、琦琦及女兒等亦有響應。黎姿跟鄭秀文Sammi更在IG表示講故仔講得好舒服。

徐子淇更罕有帶同長子李俊熹（Triston）出鏡，在片中可見兒子戴着藍色兔子面具，徐子淇則戴上粉紅色的兔耳仔，扮演書中角色說故事。

▲ Sammi講故仔表情鬼馬。（取自IG）

救助兒童會希望活動能提高大眾對本地弱勢兒童的關注，籌款協助他們度過逆境。

▲ 黎姿響應為疫情做善事。（取自IG）

SaveWithStoriesHK活動最先由美國女演員Jennifer Garner及美國救助兒童會合作推出，其後不斷向各國推擴，滿足全球各地兒童在疫情期間的需要，至今已經先後在澳洲、印度、荷蘭、南韓及英國等國家推出。

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