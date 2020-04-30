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【十八年後的終極告白】跳拉丁舞成《殘酷一叮》首任台主　關浩揚入行16年未放棄演藝夢

娛樂 11:50 2020/04/30

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

作為藝人，關浩揚的發展非常多元化。

劇集《十八年後的終極告白》正在熱播當中，口碑普遍理想。昨晚（4月29日）播出的《十八年後的終極告白》內，出現在Joanne（趙希洛飾）身邊的富家子Richard頗引觀眾留意，因為他正是《殘酷一叮》首任台主關浩揚，綽號拉丁舞王。

現年34歲的關浩揚，18歲參加TVB歌唱節目《殘酷一叮》，一出場以拉丁舞配合歌曲《Lady Marmalade》，被主持人梁榮忠稱讚懂得擅用舞台的每一處，最後以75秒的成績成為首任《殘酷一叮》台主，後來關浩揚獲TVB賞識，成為旗下藝人。

關浩揚曾接受媒體訪問時表示沒想能成為演員，由於喜歡唱歌跳舞，能夠在幕前表演感到非常高興。

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關浩揚飾演Richard。（《十八年後的終極告白》截圖）

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唱歌拍劇雙線發展

可是，過往關浩揚參與不少劇集演出，雖然多為閒角，但辨析度非常高。

2014年，在劇集《宦海奇官》飾演三少爺杜振鈞，可算是關浩揚的代表作。在2017年《降魔的》、2018年《跳躍生命線》、2019年《白色強人》、2020年《機場特警》也有關浩揚的身影。

入行前便有豐富舞台經驗的他除拍劇外，也會在各地登台唱歌，對於能將興趣成為職業，關浩揚表示感恩。

關浩揚經常登台。（取自關浩揚IG）

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因壓力大而偷香水

2011年，關浩揚卻曾在尖沙咀某化妝品店內偷竊一支價值700元的香水，事後亦承認指控，出庭時由辯方律師求情，指出關浩揚月薪只有約8千元，他認為自己的付出與收入不成正比而積聚壓力而犯下偷竊行為。加上案件令關浩揚失去很多工作機會，望法庭能輕判。

關浩揚發展多元化。（取自關浩揚IG）

最後，關浩揚被罰款4千元，事後獲TVB包容繼續錄用至今，參與多部電視劇演出。他亦改過，十分努力工作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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