【限聚令】飲食業界料政府局部放寬限制　黃傑龍：若無放寬母親節會取消部分訂單

▲ 「限聚令」及11間處所的關閉措施，延長至5月7日。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，香港餐飲業商會之一的「稻苗學會」主席黃傑龍今日（30日）在商台節目表示，預料政府短期內不會放寬食肆防疫限制，但局部放寬的機會較大，相信可能會將最多4人一枱人放寬至6至8人。

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他表示有食肆已因應母親節推出8至12人套餐，同時列明若屆時政府無放寬防疫限制，會自動取消部分訂單。黃傑龍指出受疫情影響，預料本港食肆的布局亦一定會改變，例如會保留隔間用的膠板等。

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有關限制社交聚會的「限聚令」及11間處所的關閉措施，延長至5月7日，不過有關規管食肆的條件放寛，不再限制食肆只可容納牌照規定一半的顧客數目，其餘包括不得有多於4人同坐一桌、桌子間最少有1.5米距離等則仍然維持。

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責任編輯：伍瑋瑋