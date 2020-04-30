政府擬在將軍澳建聯用綜合大樓　設區內首個公眾街市及西貢社區康建中心

▲ 擬建聯用綜合大樓工地位於寶邑路與唐賢街交界。

特首林鄭月娥在任內第二份《施政報告》已提出，會在將軍澳物色興建公眾街市的地點，惟一直未有初步方案。據西貢區議會最新文件所示，政府計劃於將軍澳67區，即寶邑路與唐賢街交界一幅用地興建一幢聯用綜合大樓，提供更多的社區及公共服務以配合將軍澳區居民需求，當中包括設立將軍澳首個由食物環境衞生署管理的公眾街市及西貢社區康建中心。

聯用綜合大樓將包括新公眾街市，為區內居民提供多一個購買新鮮糧食的選擇。新街市初步設計構思包括可提供不少於120個攤檔，主要售賣魚、肉、蔬果等新鮮糧食，並建於低層方便顧客購物，而各攤檔會有合理面積，讓檔戶存貨、備貨和銷貨，確保不會阻塞通道；並會盡量加入「地方營造」概念，令街市既可提供新鮮糧食，亦可成為市民休憩及聚腳的地方。

▲ 政府計劃於將軍澳寶邑路與唐賢街交界興建一幢聯用綜合大樓(紅圈示)。(區議會文件)

此外，政府亦計劃在聯用大樓設立西貢地區康健中心，將由政府出資，並由非政府機構負責營運，專注於第一、第二及第三層預防，提供包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務。計劃中的西貢地區康健中心以位於聯用大樓的主中心為樞紐，配以西貢各分區所設立的附屬中心，連結一個由地區醫護人員組成、設有多個服務點的跨專業服務網絡。政府會以葵青地區康健中心為藍本，正制定具體服務規格內容及詳情，預期在2020年第三季邀請非政府機構提交營運「地區康健站」的建議書。

西貢區議員鍾錦麟在社交平台表示，聯用大樓位於原本預留作興建文娛中心的用地，他向當局查詢後獲回覆指，大樓仍餘下4000平方米位置，可興建相約於高山劇場規模的文娛中心。

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記者：蘇文軒