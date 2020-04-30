【金正恩失蹤】網傳金正恩瞓棺材假遺照 　情報推測仍在北韓奢華度假村避疫

▲ 網傳金正恩瞓棺材假遺照。

北韓領導人金正恩生死未卜，有日媒指金正恩命危已成植物人，亦有脫北者引述可靠消息指，金正恩正在元山市度假避疫。再有日本前外交官從北韓洗錢的中東地區獲得最新情報，指金正恩確實腦死。南韓網絡更瘋傳一張疑似金正恩的遺照。

曾在日本外務省擔任主任分析官的佐藤優，日前接受《日本放送》節目《ザ・フォーカス》（The Focus）訪問時指出，他掌握到多個亞洲情報，以及北韓作洗錢管道的中東國家消息來源稱，金正恩好大機會已腦死成植物人。

美國總統特朗普最新說法也提到，「我不能告訴你，我現在不能說，不久將來大家就會知道」，並祝福他一切安好，佐藤認為特朗普已暗示金正恩正病危。

金正恩疑被P圖至爸爸遺照

近日南韓網路更瘋傳一張疑似金正恩的遺照，躺在透明玻璃的棺材中。有韓媒找來法醫專家拆解相片，相信這是一張合成照，

頸部和枕頭部分，陰影應會因為光線而被遮蔽，但它像刀子一樣被銳利切掉。

▲ 疑有網民將金正恩移花接木到爸爸金正日遺照上。（twitter圖片）

而外媒The Pigeon Express今早（30日）在twitter發帖澄清，「金正恩遺照」是假相。有專家懷疑，有網民將金正恩的樣子，移花接木到2011年金正恩父親金正日的葬禮照片上。

近日有衛星圖片流出，指北韓由4月18日起於平壤東部突然開始建造大規模閱兵儀式的臨時建築，英國傳媒推測，該場地可能是舉行金正恩葬禮，詳情請看【下一頁】

衛星圖片影到遊艇現身元山市

不過，據北韓監察網站「NK PRO」發布最新衛星圖片顯示，金正恩常用的兩艘遊艇出現在元山市，並從元山市中心碼頭開到對岸島嶼，進一步顯示他正處身在當地。

▲ 金正恩常用的遊艇出現在元山市碼頭。（衛星圖片）

而日前脫北女孩朴研美引述其可靠消息，指金正恩為了逃避失控的新冠肺炎疫情才神隱，詳情請看【下一頁】

金氏奢華度假村有滑雪場溫泉區

金正恩倘若在度假區也不愁寂寞，據南韓傳媒指出，美國和南韓的偵測衛星都影到，金正恩在元山市度假區有騎馬和水上活動。而外媒曾報道過，金氏家族專屬的各個度假勝地，均極盡奢華。

▲ 金正恩曾親身視察溫泉區。（法新社）

其中2018年動工的平安南道「陽德觀光溫泉園區」，內有滑雪場、馬術公園、溫泉樂園等奢華設施，規模媲美歐美的度假村，尤其冬季山頭披上白雪，加上建築的燈光美景，令人難以想像是位於貧窮的北韓。落成時，金正恩還特地前往剪綵，大讚建設團隊非常強大。

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責任編輯︰林綺玲