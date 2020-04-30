【日本疫情】日本8旬老翁發燒5日檢測呈陰性　翌日病逝變陽性確診

▲ 日本8旬老翁發燒5日檢測呈陰性，翌日病逝變陽性確診。

新冠肺炎疫情持續蔓延，截至4月30日，日本確診病例達1.3萬宗，共413死亡。當地近日出現一宗罕見死亡案例，一名85歲老翁因發燒接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性，惟翌日病情急轉直下病逝，死後再接受檢查才呈現陽性確診。

日本廣播協會（NHK）4月29日報道稱，東京都一名85歲男性連續發燒5日，他接受PCR（聚合酶連鎖反應）檢測，在本月10日被判定呈陰性。

不過翌日，男子突然臉色發白，家人發現後將其送醫仍回天乏術。其後，醫院再次對該男子進行PCR檢測，結果卻呈陽性，確認他感染新冠病毒。

報道指，有專家表示，PCR檢測是一種精確度非常高的檢測方法，但根據病毒量及檢測方式不同等因素，亦會出現「假陽性」或「假陰性」的情況。北海道醫療大學教授塚本容子表示：

即使檢測呈陰性，也應留意身體狀況是否發生變化，一旦感到異常就應立即就醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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