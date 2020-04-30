【連續5日零確診】何栢良：母親節前可考慮放寬食肆營業限制　假期外出要保持6個階磚的距離　

▲ 有市民不少一早入長洲參加太平清醮，大部分人在公眾地方都有戴上口罩。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情緩和，本港連續5日「零確診」，適逢一連4天的假期，不少市民都會外出玩樂。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（30日）在商台節目表示，若果本港在５月上旬之前，並沒有新增本地感染新型冠狀病毒的個案，可以考慮在母親節前，放寬食肆營業限制，亦可考慮重開部分室內場所，他又提醒疫情當前，港人抗疫勿鬆懈，或有隱形患者增加傳播風險。

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何栢良指出佛誕會有不少宗教活動，提醒市民本港最大的兩個感染群組就是酒吧及佛堂群組，有患者確診了個多月仍有病人未出院，提醒信眾出席活動時不要除下口罩，如果有素食活動，要保持６個階磚的安全距離，唸經的活動不要太大聲以及戴上口罩，

他表示北角佛堂群經的感染，是由於沒有病徵感染者受影響而不自知，很可能是男主持屬於沒有病徵的感染，是香港其中一個很清楚的是沒有徵狀感染，在室內可以引起很嚴重的爆發的病例。

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他又指出連續數天的「零確診」，假期多了人出去是無可避免的，在室內地方仍要戴口罩，提醒市民不要鬆懈，建議政府積極考慮在室內的公眾地方要強制戴口罩，否則在商場等室內地方有傳播風險：

假期外出戴口罩，保持人群之間的距離，只有在飲水及進食時除口罩，說話要細聲，才可以安全度過假期，在戶外地方例如沙灘不戴口罩也要保持６個階磚的距離，朋友外出勿超過４個人，否則在沙灘及戶外地方，如果有隱形病人仍然有傳播風險。

對於室內的場所例如美容院與其他室內場所的風險一樣，例如客人會不會除下口罩，不要提供飲食，其次處理人流不要太擠迫，在5月7日限聚令之後可以放寬，飲食業要看間板，如果在母親節前沒有源頭不明的感染。間板的高度是高於食客，是有效阻隔顧客之間的飛沫。

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記者：伍瑋瑋