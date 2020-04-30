【新冠肺炎】今年尾需準備第2波疫情　白宮顧問警告： 新冠病毒不會從地球上消失

▲ 白宮顧問警告： 新冠病毒不會從地球上消失。

新冠肺炎疫情持續，美國白宮顧問Anthony Fauci接受訪問時指，就算疫情逐漸穩定，新冠病毒肯定會捲土重來，而且新冠病毒不會從地球上消失。

綜合外媒報道，美國國家過敏與傳染病研究院Anthony Fauci接受華盛頓經濟俱樂部訪問時，被問到今年後期會否有第2波疫情。對此他表示，新冠病毒的回歸是無可避免的，幾乎可以肯定會捲土重來，或者不會從地球上消失。尤其疫情仍持續擴張中，甚至在南非也見到病例，雖然美國疫情已漸穩，但如果研究人員還未找到有效的方法抗疫，美國將再度陷入嚴重的疫情。

他又提及雖然目前有些地方已重新開放，但他警告不要太快重啟商業活動，「疫情可以反彈，讓人類重返過去幾星期前大爆發的狀態。」

而南半球正進入秋、冬季，故專家將繼續觀察南非等地區的疫情，嘗試了解進入較冷季節後，新冠病毒的傳染方式有什麼轉變。

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責任編輯：羅嘉欣