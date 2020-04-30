【審計報告】遴選運動員準則被指不公　王敏超稱屬誤會一場

▲ 港協暨奧委會義務秘書長王敏超。(資料圖片)

審計報告昨(29日)揭露本港多個體育組織多項運作、管理不善等問題，其中港協暨奧委會被指選拔運動員時欠缺透明度。港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，事件是「一場誤會」，強調會方有既定的運動員選拔準則，與個別運動員身份無關，亦就事件向多個政府部門解釋，當局審視過亦認為沒有問題。

【審計報告】港游泳隊鬧2018年亞運遴選風波 審計署指選拔運動員透明度和問責性需提升

王敏超今早(30日)出席電合節目時稱，遴選2018年亞運泳手時，游得較慢的泳手反而取代游出最快時間的泳手出戰，早前已多番就事件解釋，強調代表香港出賽的運動員符合資格，又指亞運與奧運不同，香港可以自行選拔，準則未必一定要達標，反而是盡量讓有潛質運動員參賽。

審計報告又批評該會轄下22個委員會中有11個未曾開會。王敏超解釋，部分委員會若無接到需要跟進的個案，便毋須開會，由於委員僅屬義務性質，只能期望相關委員「盡量參與」，若個別委員缺席情況嚴重，會方會再作檢視。至於禁藥委員會為港協暨奧委會轄下一個委員會，禁藥委員會辦公室會突擊做禁藥檢測，運動員要交代行蹤資料，然而審計報告指未能成功檢測次數增加，部分運動員亦沒有解釋原因。王敏超指，就禁藥方面港協暨奧委會有完整及詳細的監管，強調「有做足」。

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責任編輯：蘇文軒