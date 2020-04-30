【打天下】林泳淘歐錦棠首度合作　WingTo感激棠哥賦予角色：希望引起共鳴

▲ 林泳淘於《打天下》客串一集。（林泳淘IG圖片）

ViuTV劇《打天下》現正熱播，飾演馬來西亞模特兒的林泳淘（WingTo）首次與歐錦棠合作，林泳淘接受TOPick訪問指棠哥是其老師，並大讚對方很尊重每位演員。

林泳淘從沒試過與歐錦棠合作，「第一次跟棠哥合作的感覺是很開心的，但同時間也很緊張，因為他是我演技上的老師，我跟他學戲的。」

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▲ 林泳淘於《打天下》化身成Cosplayer。（歐錦棠FB圖片）

▲ 林泳淘指歐錦棠是她的老師。（歐錦棠FB圖片）

林泳淘感謝歐錦棠

她續指：「演這套劇時，我本來以為他會給予我很多意見，經常會覺得自己演得不夠好。他很尊重每個演員的演繹方式，如果演得不好，他便會給我意見，但不會影響演員為角色訂立的一切。」

WingTo很喜歡劇中的悠雅，「很感激他（棠哥）賦予了這個角色給我，也是一個這麼有意義的角色。悠雅只是一個一閃即逝的角色，但希望這個角色帶來的故事會令大家引起共鳴，演的時候也很感觸。」

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▲ 林泳淘於《打天下》飾演馬來西亞模特兒悠雅。（談善言IG圖片）

林泳淘首現身ViuTV

WingTo去年離開工作了7年的TVB，這次首度現身於ViuTV的節目上，「感覺很得意，人生中真正的打工只做過TVB，現時於其他地方做其他工作時，對我來說都是全新的感覺，有很多事都需要從新適應及學習。」

新冠肺炎疫情侵襲全球，WingTo表示：「我受的影響跟全香港以致其他人所受的影響其實都是一樣的，但我覺得沒太大問題的，不是我覺得自己很慘，是全世界都在努力時，唯一能幫助疫情的就是多點留在家中，不要外出玩樂。」

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▲ 林泳淘希望悠雅的故事會令大家引起共鳴。（歐錦棠FB圖片）

她談到近況，「我最近忙着讀書、YouTube以及其他的工作。」

記者：梁樂欣

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