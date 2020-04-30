【英勇殉職】台警阻雙刀男斬乘客被刺內臟外露亡　兇手獲判無罪

▲ 台警阻雙刀男斬乘客被刺內臟外露亡，兇手獲判無罪。

台灣一名英勇的警員於2019年7月為了大眾安全，犧牲了自己的性命，當時台鐵一列自強號列車行經嘉義火車站時，一名54歲男子因被發現沒有購票而在車內發狂，25歲的鐵路警接報上車處理時，卻被發狂的男子揮刀刺肚，內臟外露，經搶救後不治死亡。案年今早（30日）判決出爐，54歲男子因「精神問題」獲判無罪，殉職警員的老父聞訊後悲從中來，不斷搖頭痛斥「太離譜。」

案件今早於嘉義地院審理，法院認為54歲兇徒事發時處於思覺失調急性病發的狀態，而且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，因此判定其犯案行為是受精神狀態影響所致。根據《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，宣判兇徒一審無罪，但須強制就醫5年，並交保50萬元。

對於判決，嘉義地檢署表示深感遺憾，並發表新聞稿表明，2019年7月事後曾作出調查，從目擊證人及勘驗所有現場錄影畫面等種種證據，認為被告於行為時尚具辨識能力。檢察官於訊問前，都會先詢問被告的精神狀態，被告亦能明確陳述行為的當下之心路歷程，可見行為時能通察事理，未喪失辨識能力。當局決定會提出上訴，又指法院之判決已有不當，不但讓被告被判無罪而且僅交保，直斥法院「邏輯思考已出現錯誤」。

對於判決，殉職警員的家屬都相當難以接受，其老父聞訴後亦忍不住不斷搖頭，痛斥「差了十萬八千里」、「太離譜」、「無罪啊」。

為救乘客以身緊抱雙刀男

事發於2019年7月，一名鄭姓男子因為被發現沒有購票坐車，車長要求補買後發狂。李姓警員接報後到達現場，男子便隨即拿起隨身攜帶的水果刀刺向警員的右腹。

雖然李警員被刺傷，但仍然奮力壓制男子，讓其他乘客離開。此後，站務助理員亦上前協助制伏男子，並發現李警員的內臟已經外露，滿地鮮血。最後他們成功奪刀，並制伏男子。

不過，李警員送院時已臉色蒼白、意識不清，上腹有約5cm的刀傷，一度失去呼吸及心跳。經急救後雖然曾恢復生命跡象，但最終仍然不治身亡。

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責任編輯：林卓昕