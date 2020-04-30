【佛誕假期】入西貢車多交通擠塞　清水灣二灘及郊野公園咪錶位爆滿【多圖】

▲ 疫情緩和下，不少港人趁假期前往郊外及離島遊玩。

今日(30日)起佛誕和勞動節假期，連同周六、日不少人可享一連4天的長假。在新冠肺炎疫情下不少市民連月都在家抗疫，趁本港疫情緩和湧至郊外享樂，其中西貢區是熱門地點。運輸署指，因車多關係，西貢公路及新西貢公路往西貢方向的交通繁忙，呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

【長洲太平清醮】新渡輪指已接載逾5900人次入長洲 呼籲乘客航程中佩戴口罩

【長洲太平清醮】收警方通知憂違反限聚令臨時取消迎神儀式 翁志明：百幾年來都無試過

除進入西貢交通擠塞之外，警方亦表示清水灣二灘以及清水灣郊野公園附近的咪錶停車位已經爆滿。

▲ 進入西貢的交通十分擠塞。(西貢1,2號專線小巴有限公司 fb)

也有不少市民一早入長洲，中午時分碼頭人頭湧湧，而在長洲的食肆就貼上限聚令的提示，也建議食客入餐廳前要量度體溫。

▲ 有市民在祭祀時沒有戴上口罩。（林宇翔攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出連續數天的「零確診」，注意到有個別市民開始不戴口罩的人，明白假期多了人出去是無可避免的，提醒在室內地方仍要戴口罩，市民不要鬆懈，建議政府積極考慮在室內的公眾地方要強制戴口罩，否則在商場等室內地方有傳播風險。

▲ 即使沒有搶包山，也吸引不少年輕人到長洲遊玩。（林宇翔攝）

他又表示假期外出戴口罩之外也要保持人群之間的距離，只有在飲水及進食時除口罩，說話要細聲，才可以安全度過假期，在戶外地方例如沙灘不戴口罩也要保持６個階磚的距離，朋友外出勿超過４個人，否則在沙灘及戶外地方，如果有隱形病人仍然有傳播風險。

▲ 在長洲的食肆貼出歡迎外賣的告示。（林宇翔攝）

【佛誕假期】何栢良：母親節前可考慮放寬食肆營業限制 假期外出要保持6個階磚的距離

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：蘇文軒