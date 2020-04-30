【食不安心】港媽大埔街市買碎豬肉疑混入魚骨　女兒食肉碎粥後魚骨鯁喉嚨咳出血【附鯁喉處理方法】

▲ 有港媽近日在大埔街市光顧豬肉檔，買下豬肉碎回家煲粥，女兒吃後發現有魚骨鯁喉。

食豬肉粥食出魚骨？有港媽近日聲稱在大埔街市光顧豬肉檔，買下豬肉碎回家煲粥，女兒吃後感到喉嚨有骨鯁住，經檢查發現原來是魚骨鯁喉！港媽隨後回肉檔理論，懷疑是肉檔攪拌機混入魚骨，致令女兒出事，並發帖提醒網民以後想食肉碎，最好由自己親手剁。

一名港媽近日在Facebook群組「Tai Po 大埔」發帖指，自己上周日光顧大埔大元商場一間肉檔，買下攪碎好的豬肉，煲瘦肉粥給女兒吃。女兒進食期間，發現喉嚨有骨頭鯁住的感覺，她於是替女兒檢查喉嚨，發現有一整條魚骨插在喉嚨中，而她亦在其餘炒好的肉碎中，找到許多條魚骨狀物體。

▲ 港媽在餘炒好的肉碎中，發現許多條魚骨狀物體。（圖片來源：Facebook群組「Tai Po 大埔」）

她隨後回肉檔理論，但就指職員沒有道歉，亦沒有承認是魚骨，說是豬的骨頭，叫她可以拿去化驗，令港媽不禁表示：

以後想食豬肉碎都係自己剁好過！！因為唔知佢哋攪肉碎機有幾乾淨！！

有網民就留言，試過在大埔墟街市買攪碎了的豬肉，回家烹調時發現有鹹魚肉，懷疑肉檔用攪拌機，將豬肉和鹹魚一併搞碎做肉餅；亦有人留言指，買梅頭時發現混入豬毛。

有網民就懷疑疑似魚骨其實是豬毛：「豬毛好硬可以插入肉。」不少人留言稱，不會叫肉檔攪碎豬肉：「因為佢地部幾都唔知幾耐無清潔，自己買舊肉洗乾淨再搵攪拌機安全好多」、「娘親教落唔好叫肉檔攪碎，因為唔知上手攪過啲乜。」

把握黃金5至7分鐘處理鯁喉事故

過往本港亦發生多宗兒童鯁喉的意外事故，大埔那打素醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭恩華曾受訪表示，兒童異物鯁喉高危者是10歲以下的小朋友，因他們的氣管直徑只有1至1.5厘米。

那麼，如發生鯁喉事故又應如何處理？以下是不建議的處理方式：

胡亂挖喉，以及灌水或進食飯粒，可將食物愈推愈入導致鯁塞。

如小朋友吃魚粥致鯁喉，喝醋其實不能溶解魚骨。

當小朋友進食期間發生鯁喉事故，急症室副顧問醫生梁遠雄有以下處理建議：

如屬輕微哽塞，可讓子女嘗試自行咳出異物。

如情況嚴重，需在黃金搶救時間的5至7分鐘內處理，以免導致永久性傷害。

根據美國心臟協會指引，1歲以下兒童在清醒情況下，家長可以拍背法，即將小朋友放在大腿上、臉部朝地面拍背5次，再將其反轉，並於心口附近位置用手指按壓5下，將異物逼出；亦可讓小朋友站立，以壓胸法從後抱他，再擠壓胃部。

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責任編輯：羅嘉欣