【齊心抗疫】多啦A夢戴口罩現身打氣　一封給地球人的未來信：我們的未來充滿活力

▲ 多啦A夢戴口罩現身，寫「來自未來的信」為大家加油打氣。

受到新冠肺炎影響，各國都實施禁足、封城措施，香港亦有限聚令，希望人們留在家中防疫。留在家中太久，部分人會感到憂鬱或沉悶，亦有人面對疫情會感到不安。經典卡通主角多啦A夢在動畫中經常幫助大雄，在現實世界中亦陪伴不少港人長大，具有撫慰人心的力量。新冠肺炎疫情於全球持續，多啦A夢就寫了一封「來自未來的信」，希望為大家打打氣。

多啦A夢：我們的未來充滿活力

日本截至昨日（29日）上午10時，全國已有近1.4萬人確診感染。為了幫大家加油打氣，日本《朝日新聞》昨日（29日）刊登了一封「來自未來的信」，圖中的多啦A夢戴上口罩為大家打氣，內容如下：

因為你留在家中，

因為你認真洗手，

因為你惦念家人，

因為你幫助朋友，

因為你心懷友善，

因為你救助病患，

因為你辛勞奉獻，

因為你對未來抱有信心， 放心吧！我們的未來充滿活力。

這封信被翻譯成英文、中文、泰文、韓文、印度文、印尼語及阿拉伯語等7種語言。

▲ 於日本《朝日新聞》刊登的「來自未來的信」。

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為了讓大家乖乖留在家中，官網「多啦A夢頻道（ドラえもんチャンネル）」亦推出「多啦A夢STAY HOME計畫」，除了可下載這封信，亦同時推出手機及電腦桌布、連載日文漫畫、著色畫、推薦書籍以及多達9款小遊戲，一眾多啦A夢迷不要錯過！

網民認為這封來自未來的信內有洋蔥，看完後有點感動。亦有人明言疫情過後會齊齊「返鄉下」，去日本食魚生、睇櫻花、浸溫泉等等！

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責任編輯：陳珈希